CHP'den Mehmet Şimşek'e manidar cevap

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada politika setinin seçimden sonra iyileşme göstereceğini söyledi.

Bloomberg News'un Türkiye Bürp Şefi Benjamin Harvey'in paylaştığı bir habere yanıt veren Şimşek, "Umuyorum ki, politik pragmatizmin nihayetinde egemen olacağına inanıyorum. Kural tabanlı piyasa ekonomisi, ileriye dönük tek uygulanabilir seçenektir. Bu nedenle, sağlam ve ihtiyatlı bir politika çerçevesine bağlı kalmaya devam ediyoruz. eçimlerden sora Ekonomi politikalarında iyileşme olması çok muhtemel" ifadesini kullandı.

Mehmet Şimşek'ten, ekonomiyle ilgili İngilizce tweet

Mehmet Şimşek "seçimlerden sora Ekonomi politikalarında iyileşme olması çok muhtemel" sözlerine CHP'li Selin Sayek-Böke'den manidar bir yanıt geldi. Böke: "Demek ki siz de CHP'nin iktidara geleceğini tahmin ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Good to know that you also think that the government will much more likely change and that CHP policies will let the CB do its job while doing structural reforms. https://t.co/8bR4J8PtLn