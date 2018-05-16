Meclis Başkanı Kahraman'dan Kudüs açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Bu mevzuda en büyük kabahat Trump'a aittir. Bizzat Amerika'nın kendi içerisinde olsun, İsrail'de olsun kararın yanlışlığını ifade eden bir çok kesim var" dedi.

Conrad Otel'de düzenlenen toplantının açılış töreninin ardından Kahraman, kısa bir açıklama yaptı. Kahraman, KEİPA toplantısına dikkat çekerek, “Güçlü bir teşkilatın 25. yıldönümündeyiz. Bölgeye ve dünya barışına gerekli katkıları yapmak, bölge ülkeleri arasındaki barışı, münasebetleri, her türlü ilişkileri düzenlemek için kuruldu, giderek güçlendi. Güzel bir toplantı, güçlü bir katılım. Bütün meseleleri beraber inceliyoruz, ortak bir deklarasyonda da görüşlerimizi izah edeceğiz. Şu anda kazanılmış bir deklarasyon var, ona eklenti yapmak durumundayız. Zira kara pazartesi günü yaşanan gelişmeler, yapılan katliam bizi ve bölgeyi sıkıntıya sokacak, dünya barışını sıkıntıya sokacak olaylar dolayısıyla da görüşümüzü ifade edeceğiz. Bu beraberliklerimizin barışı sağlama da, bölgenin gelişmesini sağlamada fayda sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

“BU MEVZUDA EN BÜYÜK KABAHAT TRUMP'A AİTTİR"

Kahraman, ABD Başkanı Trump'ın “İsrail'in kendini korumaya hakkı var" şeklinde bir açıklama yaptığının belirtilmesi üzerine şunları kaydetti: İsrail bir saldırıya maruz değil. Birleşmiş Milletler kararına, öteden beri devam eden bir statüyü çiğneme durumunda ve yanlış yapma durumunda bir devletin kendini savunması diye bir hadise yok. Tersine terörize bir faaliyet mevzu bahis. BM kararına göre Kudüs üç semavi dinin kutsal şehri ve orada her hangi bir büyükelçilik açılamaz. Onu çiğneyerek yapılan hareket yanlıştır. Bu evrensel hukuk değerlerine de, BM esaslarına da aykırı bir harekettir. O beyan yanlış. Zaten bu mevzuda en büyük kabahat Trump'a aittir. Bizzat Amerika'nın kendi içerisinde olsun, İsrail'de olsun kararın yanlışlığını ifade eden bir çok kesim var. Müslümanlığın, Hıristiyanlığın, Museviliğin ortak değerlerinin bulunduğu bir şehir bu. Orada herhangi bir başkentin açılamayacağına dair kararlar var. Bir büyük yanlış var ve bu yanlışın sonucunun kötü neticeler doğurmasının muhtemel olduğu için önleneceğine, giderileceğine inanıyorum"

"YARIN GELİR SİZE DOKUNUR"

Kahraman bir gazetecinin bölge ülkelerinin Kudüs'teki gelişmeler karşısındaki tavrının sorulması üzerine, “Çok yanlış ediyorlar. Bugün bana dokunmuyor dediğini hadise, yarın gelir size dokunur. Bu bumerang hadisesidir. Evrensel değerlerden, hukuk değerlerinden insani duygu ve düşüncelerden uzaklaştığınızda, sizde o sıkıntının içine girmiş olursunuz. Bu tutum yanlış, düzeltilmesi lazım" yanıtını verdi.

“EN BÜYÜK REÇETE, TEMAS VE KONUŞMADIR"

Kahraman, bölgede olayların genişlemesi şeklinde bir durumun olup olmayacağının sorulması üzerine, “Böyle bir noktaya gidilmemesi için devletlerin birbirileri ile müzakeresi, buna benzer asamblelerle de ortak görüş ortaya konulması gerekir. Bütün bu BM Güvenlik Konseyi, Keipa, NATO ve benzeri teşkilatların kuruluş sebebi barışın devamı ve idame etmesidir. Görüşmelerin belli bir çatışmaya, sıkıntıya meydan vermeyecek bir noktaya ulaşacağına inanıyorum. En büyük reçete, temas ve konuşmadır" dedi.