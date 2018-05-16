CHP İzmir listesi hazır

İzmir’in milletvekili aday adaylarını görüşme odasına alan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Gerekli elemeleri yaparak listemizi hazırladık. Son rötuşların ardından genel başkanımıza sunacağız” diye konuştu.

İzmir’den milletvekili aday listesine girmek için geçtiğimiz haftalarda başvuru yapan isimler CHP Genel Merkezi’nde Torun tarafından mülakata alınmıştı. Birebir görüşme yapan Torun, kanaatini ve gözlemlerini eklediği listeye son şeklini verdi.

“LİSTE OLUŞTURULDU”

Genel Başkan Yardımcısı Torun, “Raporumuzu hazırlarken büyük bir titizlikle çalıştık. İzmir’den milletvekili aday adaylığı için başvuruya gelenlerin tamamıyla görüştüm. Hepsiyle birebir ilgilendik. Tabi ki sorularımız oldu, fikirlerini aldık. Bir fotoğrafı da çekmiş olduk. Rapora son şeklini vermek üzereyim. Gelenlerin tamamının sunulması ve üst makamlara iletilmesi söz konusu değil. Belli bir elemeden, süzgeçten geçirdik. Halen daha listeye son şeklini verirken değerlendirmelere tabi tutuyoruz. Bir liste oluşturuldu. Genel olarak çerçevesi çizildi. Bunu da kısa süre içinde sayın genel başkanımıza sunacağım” dedi.

GÖREVLERİ NASIL YAPMIŞ?

Başvurularda eleme yaparken birçok kıstasın önemli olduğunu belirten Torun, “Aday olmak ve başvuru yapmak herkesin hakkıdır. Buna kimse ipotek koyamaz. Fakat bizim parti olarak kıstaslarımız, şartlarımız var. Biz aday listelerinde yer alacak kişilerin örgütteki görevlerine, çalışmalarına, daha önce yaptıklarına bakıyoruz. Toplumda karşılığı var mı, seviliyor mu? Daha önce hangi görevlere talip olmuş inceliyoruz. Ve milletvekili olursa bu görevi yapabilir mi ona da ayrıca bakıyoruz. Görevleri almak kadar, seçilmek kadar bu işin gereklerini de yapmak önemlidir. Bu yüzden performans kriteri de bizim için bir ölçüttür. Değerlendirme kriterleri arasında daha bir çok madde var” diye konuştu.