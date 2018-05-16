Baskın seçim için bütçeden rekor harcama

Hükümetin, 24 Haziran’da yapılacak baskın seçimi 'AKP ve MHP ortaklığı' lehine oya tahvil etmek için bütçeden yaptığı harcamalar savurganlıkla kendini gösterdi.

Nurcan Gökdemir/ BİRGÜN- Hükümetin yandaşlara dağıttığı ve seçim için savurduğu paralar merkezi bütçeyi sarsarken, Erdoğan ile Yıldırım’ın örtülü ödenek harcamaları yılın ilk dört ayında 747.2 milyon liraya ulaşarak, 1.1 milyarlık Başbakanlık bütçesini zorlamaya başladı.

Açık rekora koşuyor

Cari işlemler açığının mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 695 milyon dolar artarak 4 milyar 812 milyon dolara fırladığı açıklamasının ardından Maliye Bakanlığı, nisan ayı harcamalarını da açıkladı. Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6 milyar liralık artışla 23,2 milyar TL’ye çıkan bütçe açığında 'seçmene selam' nitelikli harcamaların etkisi görüldü.

Afrin Harekatı’nın yavaşlaması ile devletin güvenlik ve savunma harcamaları azalırken 24 Haziran’da yapılacak baskın seçim, örtülü ödenek, hane halkına yapılan transfer harcamaları, görev zararları, tarımsal destek harcamaları, teşvikler, tören ve toplantı harcamaları, yerel yönetimlere aktarılan kaynaklar, karayolları inşaat ve işletme hizmetleri giderleri ile bütçeye damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın örtülü ödenekten yaptığı gizli harcamalar yılın ilk dört ayında 747.2 milyon liraya ulaşarak, 1.1 milyarlık Başbakanlık bütçesinin yarısını geçti. 24 Haziran’dan sonra tarihe karışacak olan Başbakanlık’ın bütçesine 30 bin liralık sembolik bir aktarım yapıldı.

Bütçede öne çıkan harcamalardan bazıları şöyle:

»Mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcama 3.8 milyar liradan 4.2 milyar liraya, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları 1.3 milyar liradan 1.6 milyar liraya, hizmet alımı çerçevesinde müteahhitlik hizmetlerine yapılan harcama 134 milyondan 141 milyon liraya çıktı.

Haberleşme gideri yüzde 30 arttı

»Haberleşme giderleri 60 milyondan 79 milyon liraya, taşıt kiralama giderleri 40 milyondan 43 milyon liraya, hizmet binası kiralama giderleri 16 milyondan 27 milyon liraya, temsil ve tanıtma giderleri 9.2 milyondan 11.6 milyona yükseldi.

»Ziraat Bankası’na ödenen görev zararı 10 milyonluk artışla 165 milyon lira oldu.

Hazine yardımları 1 milyar lira arttı

»Hazine yardımları da 1 milyar liraya yakın arttı. Geçen ay 12.1 milyar lira olan hazine yardımları nisan ayında 13.2 milyar liraya çıktı. Sosyal güvenlik kurumlarına yapılan Hazine yardımları 5.8 milyardan 7.6 milyara fırlarken mahalli idarelere de 90 milyonluk artışla 230 milyonluk yardım yapıldı.

Avrupa Gençlik'e para aktı

»Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardımlarda da rekor artış oldu. Geçen ay 113 milyon lira olan yardım nisanda 467 milyon liraya çıktı. Avrupa Gençlik Merkezi 348 milyon lira ile bu yardımdan aslan payını aldı.

»Hane halkına yapılan transferler kalemi altında öğrencilere verilen burs ve harçlıklar 39 milyondan 329 milyon liraya çıkarken, diğer transferler adı altındaki harcama tutarı da 2 milyondan 127 milyona çıktı.



»Eğitim için yapılanlar 10 milyondan 429 milyona, sağlık amaçlılar 13 milyondan 43 milyona, yiyecek yardımı amaçlı yapılanlar 1.5 milyondan 16.5 milyona, barınma yardımları da 5 milyondan 9 milyona yükseldi.

»Karayolları Genel Müdürlüğü’ne geçen ay 562 milyon lira yardım aktarılırken bu tutar nisan ayında 2.2 milyar lira olarak gerçekleşti.