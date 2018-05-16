HDP'nin 24 Haziran bildirgesinde dikkat çeken değişiklik

Mahmut Lıcalı/ Cumhuriyet- HDP’nin 24 Haziran seçim bildirgesinde özerklik ya da özyönetim ifadeleri, geçmiş dönemde kriminalize edildiği ve seçim döneminde bir dava sürecinin yaşanmaması amacıyla kullanılmadı.

Kürt siyasi hareketinin 2007 yılından bu yana parti programlarında, anayasa teklifi ve pek çok seçim bildirgesinde yönetim modeli olarak savunduğu “özerklik” ve “özyönetim” önerisine HDP’nin 24 Haziran için hazırlanan seçim bildirgesinde yer verilmedi.

HDP’nin 7 Haziran ve 1 Kasım tarihlerinde gerçekleşen seçimler için hazırlanan bildirgelerde yönetim modeli olarak özerklik önerisi yer alırken, söz konusu öneri üzerinden partinin pek çok vaadi de şekillenmişti. Partinin 24 Haziran seçimleri dolayısıyla hazırlanan seçim bildirgesinde ise “Nasıl bir rejim istiyoruz” sorusuna “Üniter devlet yapısına ve demokratik parlamenter sisteme tezat oluşturmayan, bilakis bu sistemi güçlü kılan yerel demokrasi, demokratik yerinden yönetim modeli” ifadesi yer aldı.

Engellenmişti

HDP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, seçim bildirgesinde özerklik ifadesinin yer almamasına yönelik özellikle bir politik karar alınmadığı belirtildi. HDP kaynakları, 1 Kasım seçimleri kampanya döneminde “özyönetim” ifadesi kullanıldığı gerekçesiyle partinin seçim bildirgelerinin yargı kararıyla toplatıldığı ve benzer bir sürecin yaşanmaması adına farklı kavramların kullanılmasının tercih edildiğini bildirdi. Parti kaynakları, “özerklik” ifadesinin bir yönetim modeli önerisi olmasına karşın Türkiye’de söz konusu ifadenin kriminalize edildiği ve olumsuz pek çok anlam yüklendiği; söz konusu ifadenin kullanılmamasıyla toplumda oluşan olumsuz algının kırılmasının amaçlandığı belirtildi.