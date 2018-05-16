AKP'li Babuşcu: Demirtaş cezaevinden çıkmalı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi çağrılardan biri de iktidar kanadından geldi.

AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, "Demirtaş bence de cezaevinden çıksın" dedi.

CNN Türk'te konuk olduğu Ne Oluyor programında konuşan Babuşcu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayının tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Babuşcu, şöyle konuştu:

"Demirtaş bence de cezaevinden çıksın. Sonuç itibarıyla bir seçime giderken, Cumhurbaşkanı adayı bir siyaset liderinin cezaevinde olmasını tercih etmem. Ama sonuç itibarıyla, bir yargı ve hukuk mekanizması işlemesi ve onun bir karar vermesi gerekir. Sonuçta buna karar verecek olan bizler değiliz."