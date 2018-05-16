AKP'nin Yenikapı mitinginin sloganı belli oldu

Abdülkadir Selvi, Yenikapı'da gerçekleşecek mitingde “Zulme Karşı duruş” sloganının kullanılacağını açıkladı.

Selvi'nin bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

KUDÜS’ten katliam haberleri gelmeye başladığı andan itibaren iki merkezde hareketlilik yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’da geziye katılan bakanlarla değerlendirme toplantısı yapıyor. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Ankara’da Bakanlar Kurulu toplanıyor.

Başbakan, İngiltere’de resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile irtibat kuruyor. Erdoğan, “Biz burada bakan arkadaşlarımızla bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz” diyor. Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AB Bakanı Ömer Çelik ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katılıyor.

Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken Başbakan ile Cumhurbaşkanı Kudüs konusunda alınacak olan kararları konuşuyorlar. Bakanlar Kurulu bitince Ankara’da bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Londra’daki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu irtibat kuruyorlar. Alınan kararların bir bölümü Bekir Bozdağ tarafından açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise katliama sert tepki gösterdiği açıklamasının bir bölümünde alınan diğer kararları paylaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece Türkiye’ye döndü. Bugün ve yarın üst kurulda yer alan AK Parti yöneticileriyle birlikte milletvekili listeleri üzerinde çalışacak. Ama bir yandan da Kudüs konusunda temaslarını sürdürecek. Cuma günü İstanbul’da Yenikapı’da yapılacak olan Kudüs mitingine çok büyük önem veriliyor. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından Türkiye, Yenikapı’dan dünyaya mesaj vermişti. Bu kez de Filistin’de yaşanan katliama karşı dünyaya mesaj vermek için Yenikapı seçildi. “Zulme Karşı duruş” sloganı seçildi.