Erdoğan itirafı: Onu başbakan yaptım

Abdüllatif Şener konuşmasının bir kısmında, "Ben onu milletvekili yaptım, başbakan yaptım, bunu da itiraf ediyorum" dedi.

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkında ‘adam yerine koyulmayan bir referans, siyasette kıymeti olmayan bir adam’ şeklinde yaptığı açıklamalara yanıt verdi.



Şener yaptığı açıklamada “O bana siyasi hayatım boyunca hiçbir ünvan kazandırmamıştır. O daha milletvekili olmadan önce ben 11 yıllık milletvekiliydim. Bakanlık, başbakan yardımcılığı yaptım, o ondan sonra gelip milletvekili oldu” dedi.