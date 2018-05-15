Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı?

Ekonomist Mahfi Eğilmez de bugün önemli bir ekonomik veriyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bir yıl içinde vadesi gelecek dövizli ödemeler toplamı rakamlarına dikkat çeken Eğilmez, “186 milyar USD + 55 milyar USD cari açık = 1 yıl içinde bulunması gereken dış finansman tutarı = 241 milyar USD. Bunun farkında mıyız?” ifadelerini paylaştı.

Mahfi Eğilmez, gün içerisinde doların yükselmesine karşılık da “Piyasa Notu güncellemeyi bıraktım çünkü o beni sürekli yarı yolda bırakmaya başladı” yorumunu paylaşmıştı.

İşte Eğilmez’in o tweeti ve tablo: