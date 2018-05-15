15 Mayıs 2018 21:44

İsrail anlaşmalarının iptali önergesini AKP reddetti

İsrail anlaşmalarının iptali önergesini AKP reddetti
Meclis’te İsrail ile yapılan anlaşmaların iptali önergesi AKP oylarıyla reddedildi.
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CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İsrail ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesinin AKP oylarıyla reddedildiğini duyurdu.

Şeker'in paylaşımı şöyle:

"Filistinlilerin katledilmesi sonrası Mavi Marmara Anlaşması dahil İsrail ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesi önerisi AKP oylarıyla reddedildi. AKP İsrail ile anlaşmaya devam dedi."

 

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