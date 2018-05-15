İsrail anlaşmalarının iptali önergesini AKP reddetti

Meclis’te İsrail ile yapılan anlaşmaların iptali önergesi AKP oylarıyla reddedildi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İsrail ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesinin AKP oylarıyla reddedildiğini duyurdu.

Şeker'in paylaşımı şöyle:

"Filistinlilerin katledilmesi sonrası Mavi Marmara Anlaşması dahil İsrail ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesi önerisi AKP oylarıyla reddedildi. AKP İsrail ile anlaşmaya devam dedi."