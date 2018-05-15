Görüşme sonrası Theresa May ve Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da üç günlük resmi ziyareti kapsamında temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Buckhingam Sarayı’ndaki 40 dakikalık görüşmeye, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Arap basını, Erdoğan ile May’in Kudüs için ortak eylem planı açıklayacaklarını iddia etti.

ERDOĞAN, MAY İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Downing Street’te Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüştü. İkili görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ortak açıklamada ''Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma olmalı. Suriye Türkiye sınırında olup bitenler de çok önemli.'' dedi. İngiltere Başbakanı May, "İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan ise konuşmasında ''Müttefikimiz ve dostumuz Birleşik Krallığı ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye erken seçim sürecinin içersinde bulunuyor. Bu ziyareti gerçekleştirdik. Birleşik Krallığın 15 Temmuz'dan sadece 5 gün sanra bakan düzeyinde ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaret bizim için önemli.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Birleşik Krallık ülkemizin Avrupa'daki en büyük ikinci ihraç pazarıdır. İkili ticaret hacmi için hedefimiz 20 milyar dolardır. Bugünkü temaslarımzı da stratejik öneme sahip projeleri de ele aldık. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve ülkemize iadesi başlıklarında Birleşik Krallık ile iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Öte yandan Suriye, Irak Kudüs Filistin başta olmak üzre bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık. ABD'nin Kudüs kararını asla kabul etmiyoruz. Bölgedeki itilafın çözülmesinde ara bulucu değil taraf olduğunu itiraf etmiştir. 60 Filistinlinin hayatını kaybetmesine 2 bin 500 kişinin yaralanmasına neden olan saldırılar bu politikanın bir sonucudur. Bu vahşeti bir kez de sizlerin önünde lanetliyorum'' dedi.

‘MAY, ERDOĞAN’A SEÇİMLER İÇİN BÜYÜK YARDIMDA BULUNUYOR’

BBC Türkçe’den Özge Özdemir’in haberine göre ise BlueBay portföy yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından stratejist Timothy Ash, Erdoğan’ın ziyaretinin iç politikada ve dış politikada iki farklı amacının olduğu yorumunda bulundu.

- Ash’e göre birinci amacı yabancı yatırımcıyı Türkiye’nin hala yatırıma açık olduğu ve AKP’nin piyasa yanlısı bir ajanda izleyeceğine ikna etmek.

- İkinci amaç ve daha önemlisi ise Türkiye’ye AKP yönetimi altında hala Batı ile dost olunduğu ve Türkiye’nin izole olmadığı mesajını vermek.

Ash, “Bence May (İngiltere Başbakanı Theresa May) hükümeti burada Erdoğan’a seçimler için büyük bir yardımda bulunuyor” yorumunda bulunuyor.

Erdoğan’ın İngiltere ziyaretini gerçekleştirmeden önce düşük faiz konusunda ısrar etmiş olmasını, yabancı yatırımcıyı ikna etmek niyetinde olmadığı şeklinde yorumluyor.

Bu yüzden bu toplantıların yabancı yatırımcıları yeniden Türkiye’ye çekmek konusunda başarılı olmayacağını düşünüyor.

GÖRÜŞME ÖNCESİ PROTESTO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Theresa May'i ziyareti öncesi, görüşmenin yapılacağı Başbakanlık konutu ve çalışma ofisi yakınında Erdoğan protesto edildi. Erdoğan taraftarları ile protestocular arasında gerilim yaşandı.

Polis Erdoğan'ı protesto edenler ile Erdoğan destekçileri arasında barikat kurdu, bazı göstericiler gözaltına alındı.