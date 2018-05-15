İşte Akşener'in miting yapacağı iller

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in miting yapacağı illerden kesinleşenler belli oldu.
İşte Akşener'in miting programında kesinleşen iller:
22 Mayıs Salı - ANTALYA
23 Mayıs Çarşamba - ISPARTA ve BURDUR
24 Mayıs Perşembe - KAYSERİ VE KIRŞEHİR
25 Mayıs Cuma - KONYA VE KARAMAN
26 Mayıs Cumartesi - SAMSUN VE ÇORUM
YARIN BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK
Öte yandan Akşener'in yarın (16 Mayıs Çarşamba) saat 12:00'de, İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması gerçekleştireceği öğrenildi.