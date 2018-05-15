15 Mayıs 2018 20:04

İşte Akşener'in miting yapacağı iller

İşte Akşener'in miting yapacağı iller
Meral Akşener'in miting yapacağı illerden kesinleşenler belli oldu.
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Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in miting yapacağı illerden kesinleşenler belli oldu.

İşte Akşener'in miting programında kesinleşen iller:

22 Mayıs Salı - ANTALYA

23 Mayıs Çarşamba - ISPARTA ve BURDUR

24 Mayıs Perşembe - KAYSERİ VE KIRŞEHİR

25 Mayıs Cuma - KONYA VE KARAMAN

26 Mayıs Cumartesi - SAMSUN VE ÇORUM

YARIN BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Öte yandan Akşener'in  yarın (16 Mayıs Çarşamba) saat 12:00'de, İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması gerçekleştireceği öğrenildi.

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