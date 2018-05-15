Gürer: Emeklilerin sorunlarına köklü çözüm getirilmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP hükümetleri döneminde emeklilerin yoksulluk ve açlığa mahkum edildiğini belirterek, “12 milyon emeklinin sorunlarına CHP iktidarında kalıcı çözüm bulunacaktır” dedi.

EMEKLİYE 1000 LİRA DEĞİL, BİRER MAAŞ İKRAMİYE VERİLMELİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP tarafından Bayramı öncesinde, emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesiyle ilgili değerlendirme yaptı. 16 yıldır emekli sorunlara kulak tıkayan AKP Hükümetinin, seçim öncesinde, cüzi bir ikramiye ile emeklileri hatırlamaya çalıştığını söyleyen Ömer Fethi Gürer, “CHP olarak, emeklilere iki bayramda da birer maaş tutarında ikramiye verilmesi konusunda kanun teklifi verdik, konuyu defalarca kez gündeme getirdik. Tekliflerimizi duymazdan gelen, bunun mümkün olmadığını söyleyen şimdi seçim geliyor diye cüzi bir miktar da olsa ikramiye verilmesi teklif getirdi biz bu kanuna da destek verdik ama yetmez Bayramlarda emeklilere 1000’er lira değil, birer maaş tutarında ikramiye verilmelidir” şeklinde konuştu.

AKP, KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALIYOR

Emeklilere verilecek 1000 liranın yılbaşından bu yana, temel gıda ve diğer tüketim araçlarına her gün gelen zamlarla şimdiden eridiğini anlatan Ömer Fethi Gürer, “AKP iktidardan gidiyor gitmese idi seçim sonrasında yeni zamlarla verdiğini de geri alacaktı. AKP huyudur kaşıkla verip kepçeyle alıyor. Ama bu kez iktidardan gidecek emekli sorunları köklü çözüm gelecek ”diye konuştu.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİDİR

16 yıllık AKP hükümetleri döneminde, emeklilerin açlık ve yoksulluğa mahkum edildiğini kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların yaşadığı mağduriyetlerin artık sonlandırılması gerektiğini vurguladı. Emekliliği hak etmelerine rağmen, yaş sorunu nedeniyle emekli olamayanlar için bir düzenleme yapılarak, mağduriyetlerin giderilebileceğini vurgulaya Ömer Fethi Gürer, bu konuyla ilgili olarak da defalarca kez yazılı ve sözlü soru önergeleri, kanun teklifleri verdiklerini ancak emeklilerin mağduriyetinin devam ettiğini hatırlattı.

EMEKLİLERDEN MUAYENE ÜCRETİ ALINMAMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyla ilgili açıklamasında emeklilerin yaşadığı diğer sorunlara da değindi. Kamu ve özel ayrımı olmaksızın emeklilerin "muayene ücreti", "ilaç katkı payı" ve "ilave ücret" adları altında sağlık hizmetlerinden kesinti yapılmaması, ücret ve katkı payı alınmaması gerektiğini anlatan Ömer Fethi Gürer, bu konuyla ilgili Kanun Teklifi verdiğini anımsattı.

İNTİBAK YASASI MAĞDURLARININ SESİNE KULAK VERİLMELİ

Emekliler için 2000 yılında çıkarılan “İntibak Yasası” nedeniyle, bu tarihten sonra emekli olanların ciddi oranda hak mağduriyeti yaşadığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2000 yılından önce ve 2000 yılından sonra emekli olanlar arasında, aynı işi yapıp, aynı sigorta primine sahip olanların maaş ve hakları arasında büyük uçurum var. Bu adaletsizlik, mutlaka giderilmelidir” diye konuştu.

TAŞERONDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN MAĞDURİYETİ

AKP Hükümeti tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çıkarılan ‘Taşerona kadro’ uygulamasının da taşeron işçileri sorularını çözmediği gibi özellikle çalışan emekliler için büyük mağduriyet yarattığını vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çalışmak zorunda olan emekliler KHK ile düzenlenen taşerona kadro uygulaması ile işsiz bırakıldı. Aldıkları gelir ve ücretleriyle geçimini sağlayamayan, yokluk ve yoksulluk altında yaşam mücadelesi verenler zorunlu olarak taşeronda çalışırken kanun hükmünde kararnameyle yapılan düzenleme sonucu ne yazık ki işlerini yitirmiştir. İşsizlik yaratılmıştır. Taşeron olarak çalışırken işsiz kalan emeklilerin işsiz kalmaması için düzenleme yapılması gerekmektedir” dedi.

SORUNLAR, CHP İKTİDARIYLA SON BULACAK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilere ve yaşlılara verilen değerin, aynı zamanda toplumun gelişmişliğinin bir göstergesi olduğunu da belirterek, şunları söyledi: “Emekliler yoksulluk hatta açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakıldı. Emekliler ülkemizde her türlü iyi yaşamı da iyi ücreti de hak etmektedir çünkü insanların yaşamları boyunca verdikleri uğraş, mücadele ve emeğin karşılığında emekli olduklarında iyi yaşamalarının yolunu açmak devletin -Anayasa'da da yer aldığı biçimde- bir görevidir. AKP emeklileri açlığa yoksulluğa mahkûm etti. Bu süreç CHP iktidarı ile sona erecektir.” dedi.