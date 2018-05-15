Ağbaba: Laf çok icraat yok, Kürecik'i kapatın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “AKP Hükümeti, kuru laflarla Filistin halkının yanında olduğunu söylemek yerine, ABD’nin Kürecik’te İsrail’i koruyamaya yönelik kurduğu Füze Kalkanını kapatsın” dedi.

ABD'nin Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği açması kararı sonrası Filistin halkının protestolarına İsrail tarafından katliamla karşılık verildi. 60 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2 bini aşkın Filistinlinin yaralandığı katliama tüm dünyadan tepkiler devam ediyor.Katliamı sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “ABD’nin Birleşmiş Milletler kararlarını ayaklar altına alan hukuk tanımazlığını ve İsrail’in Gazze’de başlattığı vahşeti kınıyorum.Unutulmamalıdır ki , Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen bu katliama gözlerini kapatan tüm ülkeler de en az İsrail kadar suçludur ve bu insanlık suçunun ortağıdır.Özellikle kendi milletine sırtını dönen ve ABD-İsrail ortaklığına hizmetkar olan kimi Ortadoğu ülkelerinin elinde, katledilen mazlum Filistinlilerin kanı vardır. Emperyalistlerin kuklası olmayı özümsemiş, çoluk çocuk demeden yağdırılan bombalara ve sıkılan kurşunlara gözlerini kapatıp, kulaklarını tıkayan bu ülkeler tarihin utanç sayfalarında yerlerini çoktan almışlardır. Mazlumların yanında olmak yerine sahiplerinin beslemesiyle şatafat içinde yaşamayı seçen sözde kralların katliamcı katillerden en ufak farkı yoktur. Bir kez daha altını çizmek gerekir ki ABD’nin Emperyalizme ve işgale karşı direnen Filistin halkının yanındayız” dedi.

EYY AMERİKA! DEMEKLE OLMAZ

Ağbaba, “İsrail'in Kudüs işgali, dün ABD'nin büyükelçiliğini taşımasıyla resmiyete kavuştu. Başkent dayatmaları ve zorbalık ile İsrail'e peşkeş çekilmeye çalışılan Kudüs için Gazze ve Ramallah'ta kan döküldü. İsrail askerleri, Filistinlileri katletti. Kudüs'le ilgili ABD'nin yapmış olduğu müdahaleye en güzel cevabın, Malatya'dan verileceğine inanıyoruz. 2011 yılında Malatya Kürecik’te ABD tarafından NATO kılıfına bürünmüş bir kalkan kuruldu. Tek amacı İsrail’i korumak olan füze kalkanının kapatılması için bugüne kadar defalarca başvuru yapmamıza rağmen hükümet olumlu bir cevap vermemiştir. Hükümete çağrı yapıyoruz; Kudüs konusunda eğer çok samimiysen, ABD'nin İsrail'i korumaya yönelik kurmuş olduğu füze kalkanı derhal kapatırsın. Kuru sözlerle, Eyy Amerika! cümleleri ile bir yol alamayız. Biz bu topraklarda İsrail devletini korumaya yönelik füze kalkanının hedefi olmak istemiyoruz, onun bir aracı da olmak istemiyoruz