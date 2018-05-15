15 Mayıs 2018 18:37

Erdoğan'dan Netanyahu'ya '10 Emir'li yanıt!

Erdoğan'dan Netanyahu'ya '10 Emir'li yanıt!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çok sert cevap verdi.
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır savunmasız insanların topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır. Ellerinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak suçlarını örtemez. İnsanlık konusunda ders mi istiyorsun? 10 Emri oku"

 

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İsrail'in yaptığı sivil katliamına çok sert tepki göstermişti.

Netanyahu ise bugün twitter'dan "Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin" diye yazmıştı.

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