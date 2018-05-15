Erdoğan'dan Netanyahu'ya '10 Emir'li yanıt!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır savunmasız insanların topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır. Ellerinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak suçlarını örtemez. İnsanlık konusunda ders mi istiyorsun? 10 Emri oku"

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.



He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.



Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Mayıs 2018

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İsrail'in yaptığı sivil katliamına çok sert tepki göstermişti.

Netanyahu ise bugün twitter'dan "Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin" diye yazmıştı.