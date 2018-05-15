Meclis'te ortak Kudüs bildirisi: O parti katılmadı

İsrail'in Gazze katliamı Meclis gündemine geldi. TBMM Genel Kurul Kudüs özel oturumu ile başladı. Meclis özel Kudüs oturumuyla toplandı ve önemli kararlar aldı.

Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konuştu. Bozdağ’ın ardından AKP adına İstanbul Milletvekili Hasan Turan, MHP adına Ekmeleddin İhsanoğlu, CHP’den Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve HDP’den Ayhan Bilgen konuştu.

3 Partinin AK Parti, MHP ve CHP'nin ortak imzasıyla bildiri yayımlandı. HDP ise bu bildiriye imza atmadı.

Bildiride, "Üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka-hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz" denildi.