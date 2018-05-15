CHP'den İsmail Kahraman'ı şoke eden sözler

ZEYNEP GÜRCANLI- SÖZCÜ - TBMM'de Genel Kurul bugün İsrail'in Filistinlilere yönelik katlimanını tartışıyor. ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşılmasının ardından çıkar olaylarda 60 Filistinlinin İsrail Güvenlik kuvvetleri tarafından öldürülmesinin ardından yapılan özel oturuma TBMM Başkanı İsmail Kahraman Başkanlık etti. Ancak daha oturumun ilk dakikalarında Kahraman'ın bu oturumu yönetmesine CHP'den tepki geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Deniz Gezmiş’lerin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İle birlikte savaştıkları ve ‘Kahrolsun Amerika’ dedikleri dönemde İsmail Kahraman’ın İstanbul’a gelen Amerikan 6. Filosu’nu törenle karşılayan grubun başkanlığını yaptığını hatırlatarak “Sen o dönemde 6. Filo’ya tören yaptın. Şimdi Meclis’teki Filistin oturumunu yönetemezsin. Ya özür dile ya çekil” çağrısı yaptı. Kahraman ise Amerika’yı desteklemediğini söyledi.

İsmail Kahraman “Kanlı Pazar” yaşandığı dönemde saldırıların sorumlularından olarak gösterilen Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) başkanıydı.