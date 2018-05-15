Muharrem İnce'den polislere müjdeli haber

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İnce'nin konuşmasından satırbaşları:

-Amerika ve İsrail dünyada yalnız kalmaya mahkum edilmelidir. 81 milyon tek yürek olmalıdır.

-Erdoğan’a sesleniyorum. Bu konuyu seçim malzemesi yapma. Sömürü yapma, gereğini yap. “Mavi Marmara'daki gibi 'bana mı sordunuz?' deme. Dik dur, eğilme yanındayız. Şov yapma gereğini yap.

POLİSLERE MÜJDELİ HABER

-K1, K2 kazık belgeleri var ya, onların hepsini kaldıracağız. Polisler var ya polisler; onlar gariban ailelerin çocuklarıdır. Onlar da mesai ücreti alacak, sendikalı olacak.

ÖĞRENCİLERE YURTDIŞINDA EĞİTİM İMKANI

-Üniversite öğrencileri size sesleniyorum; her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Müzelere girmek eğitimin bir parçasıdır, bütün öğrenciler, öğrenci kimliğini gösteren herkes bütün müzelere bedava girecek.

-Bu ülkenin yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Türkiye’de cumhurbaşkanı tezek, pislik, çöp laflarını kullanmayacak. Cumhurbaşkanının en fazla kullandığı kelime ‘kalite’ olacak.”

"EY ERDOĞAN..."

-Ey Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı ? Ey Erdoğan sen hiç TEKEL yaptın mı? Ey Erdoğan sen hiç TÜPRAŞ yaptın mı? Hastane yaptılar mı, yaptılar ama hemşire yok. Köprü yaptılar mı yaptılar. Geçsen de para ödüyorsun geçmesen de. Toprak gitmiş tapular bankada.

Türkiye televizyon üretiyor ama bir televizyondan 10 euro kazanıyor, otomobil üretiyor ama otomobilden 100 euro kazanıyor. Fason üretim yaptığımız için zenginleşemiyoruz.

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