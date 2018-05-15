Muharrem İnce, 'Ey Erdoğan' diyerek başladı tek tek sordu

İnce'nin konuşmasından satırbaşları:

-Amerika ve İsrail dünyada yalnız kalmaya mahkum edilmelidir. 81 milyon tek yürek olmalıdır.

-Erdoğan’a sesleniyorum. Bu konuyu seçim malzemesi yapma. Sömürü yapma, gereğini yap. “Mavi Marmara'daki gibi 'bana mı sordunuz?' deme. Dik dur, eğilme yanındayız. Şov yapma gereğini yap.

POLİSLERE MÜJDELİ HABER

-K1, K2 kazık belgeleri var ya, onların hepsini kaldıracağız. Polisler var ya polisler; onlar gariban ailelerin çocuklarıdır. Onlar da mesai ücreti alacak, sendikalı olacak.

ÖĞRENCİLERE YURTDIŞINDA EĞİTİM İMKANI

-Üniversite öğrencileri size sesleniyorum; her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Müzelere girmek eğitimin bir parçasıdır, bütün öğrenciler, öğrenci kimliğini gösteren herkes bütün müzelere bedava girecek.

-Bu ülkenin yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Türkiye’de cumhurbaşkanı tezek, pislik, çöp laflarını kullanmayacak. Cumhurbaşkanının en fazla kullandığı kelime ‘kalite’ olacak.”

"EY ERDOĞAN..."

-Ey Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı ? Ey Erdoğan sen hiç TEKEL yaptın mı? Ey Erdoğan sen hiç TÜPRAŞ yaptın mı? Hastane yaptılar mı, yaptılar ama hemşire yok. Köprü yaptılar mı yaptılar. Geçsen de para ödüyorsun geçmesen de. Toprak gitmiş tapular bankada.

Türkiye televizyon üretiyor ama bir televizyondan 10 euro kazanıyor, otomobil üretiyor ama otomobilden 100 euro kazanıyor. Fason üretim yaptığımız için zenginleşemiyoruz.

Fason üretim yaptığımız için zenginleşemiyoruz. Tasarım yapacağız. Teknolojimiz olacak markamız olacak. Türk markası nasıl olacak? Akıllı çocuklarımız ile yapacağız. Onları iyi eğiteceğiz. Mesela Cumhurbaşkanını eleştirebilecekler. Demirel’e espri yapıyordu, Demirel gülüyordu. Şimdiki öyle mi? Hemen eve geliyor polisler.

Özgür insan yetiştireceğiz. Özgür bireyler teknolojiyi geliştirebilir. Sen vikipedia’yı bile kapatmışsın. Cumhurbaşkanını eleştirmek benim zamanımda serbest olacak.

"SARAY'A PARA VAR, ÇİFTÇİYE YOK"

-Bana soruyorlar ‘parayı nereden bulacaksın?’ Sen Saray’a ve Suriyelilere nereden buldun parayı? Bende kadınlarımıza, çiftçilerimize öyle para bulacağım Saray’ı yaptıkları parayla 100 bin konut yapılırdı. 100 bin konutta 400 bin kişi yaşardı. O Saray’ın parasıyla 400 bin kişinin koca bir şehir kurulabilirdi. Saray’a, Suriyeliye para bulabiliyorsun. Çiftçiye bulamıyorsun.

"PASSOLİG'İ KALDIRACAĞIM"

-Hazreti Peygamberimiz veda hutbesinde millete seslendi. Benden bir hakkınız var mı söyleyin dedi. Bizim başımızdaki zat kimseye söz söyletmez. Bir stadyuma giriyorsun, bir yıl görev yaptıktan sonra ben insanlardan alkış almalıyım demeliyim. Şimdiki Cumhurbaşkanı Passolig getiriyor. Sizi görüyor. Size söz Cumhurbaşkanı seçildiğimi zaman Pasolug’i kaldıracağım. Benim ülkemin gençlerinin Fransızlardan ne farkı var?

"BENİM DERDİM MİLLET"

Benim derdim Erdoğan değil, millet millet! Benim derdim Erdoğan'ı indirmek değil, mazotu, doları, gübre fiyatların indirmek. Sen gidince bunlar inecekse, sen de in be kardeşim.

Ne dedi bana ‘gariban cumhurbaşkanı’ dedi, 2002’den beri milletvekiliyim. Sayın Erdoğan da 2003’ten beri. Ben neden gariban kaldım bunu anlayamadım.

Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit de bir ülkeyi kurtarır.”

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