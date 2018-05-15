Kılıçdaroğlu'ndan 17-25 Aralık göndermeli dinleme tepkisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun geçen yaz düzenlediği “Adalet Yürüyüşü” sırasında CHP’lilerin telefonlarına, Alman yazılım şirketi Finfisher’in uygulamasıyla virüs bulaştırıldığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili CHP Grup Toplantısı'nda şöyle konuştu.

Adalet Yürüyüşü'nde telefonlarımızı dinlemişler. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizi dinleyenlerin ortağı değilsen, bu ahlaksızlığa dahil değilsen yapanları ortaya çıkarmak zorundasın.

Dinlemeyi öngören casus program Almanya'da üretilmiş. Alman hükümetinin izni olmadan bu program dışarı satılamaz.

Bizi dinlemişler, sanıyorlar ki bir şey bulacaklar. Bizim yürüyüş sırasında ne düşündüğümüzü merak ediyorlar. Bana sorsaydınız ben söylerdim.

Ortada dinleyecek, gizli kapaklı bir şeyimiz yok. ‘Oğlum paraları sıfırladın mı’ gibi bir durumumuz yok.

AYRINTILAR GELİYOR...

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 1. KISMI



KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 2. KISMI



KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 3. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 4. KISMI



KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 5. KISMI