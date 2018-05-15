‘Bu ihaleler kamu vicdanına sığmaz’

SÖZCÜ- Eski milletvekili ve eski İBB Genel Sekreteri Adem Baştürk'ün oğullarına ait Rast Mühendislik ile Derya Mühendislik şirketlerinin 2011'den bugüne İBB ve bağlı şirketlerden toplam 6 milyon 407 bin 254 liralık ihale aldı. Baştürk'ün aile şirketine verilen ihaleler, CHP'li İBB Meclis Üyeleri Nadir Ataman, Doruk Bulut ve Deniz Erzincan tarafından İBB Meclisi'ne taşındı. Mayıs ayı meclis oturumunda konuyla ilgili soru önergesini okuyan Nadir Ataman'ın konuşması sırasında İBB Meclisi 1. Başkanvekili Ahmet Selamet, mikrofonu kapattı. Selamet, sadece soruların sorulmasını istedi. Selamet'in mecliste okunmasına istemediği soru önergesinde Ataman şu soruları yöneltti:

“Babaları görevdeyken İSKİ'den ihale almışlar. Herhalde bu ihaleleri, bir önceki yönetim gibi ‘insanlar aç mı kalacak iş yapamayacaklar mı' diye savunmayacaksınız? İBB'nin 13 yıl Kadir Topbaş'tan sonra ikinci adamı olacaksın çocukların görev yaptığın kurumdan ihale alacaklar. Madem güçlü bir şirketsin git başka belediyelerinden ihale al tamamı İBB'den olmasın. Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bu durumu hukuka ve etiğe uygun buluyor musunuz? Anılan firma tarafından İBB bağlı iştiraklerden ve İSKİ'den alınan ihalelerin toplam miktarı ne kadardır?”

ELEŞTİRİ DOĞRU DEĞİL

Soru önergesinin oybirliği ile İBB Meclis Başkanlığı'na havale edilmesinin ardından AKP Grup Başkanvekili Ömer Lütfi Arı söz alarak Ataman'a yanıt verdi. Arı, “Bürokratların yakınlarına ihale verilmesi ile ilgili durum kanunda açıkça ifade ediliyor. Belediye ile iş yapamazlar anlamına gelmiyor. İhale usulüne uygun mu diye sorgulanabilir ama belediye üst düzey çalışanlarının çocuklarının ihale almasının eleştirilmesi doğru değil” dedi. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da yasal olarak bir engel bulunmasa da ahlaki açıdan ve kamu vicdanı açısından bu ihalelerin doğru olmadığını belirterek “Bu konuya sadece hukuki açıdan değil ahlaki açıdan da bakıyoruz. Adem Baştürk o görevde olmasa çocukları bu ihaleleri alabilir miydi?” diye sordu.