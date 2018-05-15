Kılıçdaroğlu: Tarihe kanlı pazartesi olarak geçecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına Filistin atkısı ile geldi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce, Gazze'de yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kılıçdaroğlu İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama sert tepki göstererek, 'Dün yaşananlar tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir. Bir tarafta ellerinde en gelişmiş silahlar, öbür tarafta sadece ve sadece barış gösterisi, kendi topraklarını isteyen Filistin halkı var. Ve siz o gelişmiş silahlarla insanları tarıyorsunuz, katlediyorsunuz. Bu mudur ahlak, bu mudur adalet? Sayın Trump kendi ülkesinde bilim adamlarına sorsun. Nasıl oluyor da Ortadoğu kan gölüne dönüşüyor' dedi.





CHP Grubu'nda Gazze'de yaşanan katliam için Filistin bayrakları açıldı

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Tel Aviv’den Kudüs’e Amerika’nın büyükelçiliği taşındı. Gönül isterdi ki Trump da bunu uygulamasın. Hem diyeceksiniz ki bizim ülkemizde demokrasi var, ama öbür taraftan Ortadoğu’ya müdahale ediyorsun. Ortadoğu’nun kan gölü olmasına sessiz kalmanın ötesinde teşvik ediyorsunuz. Pimi çekilen bir bombayı, ortadoğu’nun kalbi olan Kudüs’e yerleştirdiler.

Dün pazartesiydi. Tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir. Bir tarafta ellerinde en gelişmiş silahlar, öbür tarafta sadece ve sadece barış gösterisi, kendi topraklarını isteyen Filistin halkı var. Ve siz o gelişmiş silahlarla insanları tarıyorsunuz, katlediyorsunuz. Bu mudur ahlak, bu mudur adalet? Sayın Trump kendi ülkesinde bilim adamlarına sorsun. Nasıl oluyor da Ortadoğu kan gölüne dönüşüyor.

Elbette Ortadoğu’da barışın olmasını isteriz. Ama bu barış silahla, kavgayla olmaz. BM kararlarını uygulamıyorsun, tanımıyorum diyorsun. BM güvenlik Konseyi kararlarını tanımıyorum diyorsun. “Ben istediğimi yaparım” diyorsun. İstediğini yaparsan tarihe kanlı pazartesileri mal edersin. Ve insanlık tarihi seni yaşam boyu lanetler. Bıkmadık mı insanların öldürülmesinden? 70 yıldır kendi vatanları için mücadele ediyorlar. Bir insanın kendi vatanı için mücadele etmesi kadar doğal hangi hak olabilir? Filistinli kardeşlerimiz vatanları için mücadele ediyorlar. Gazze’de Lübnan’da gidin bakalım mülteciler var. Kendi toprağında insan mülteci olabilir mi?



Kudüs’ü savunmak istiyor, acımasızca o insanların üzerine kurşun yağdıranları tarih asla ve asla unutmayacaktır. O gencecik çocukların ellerinde silah yok, tankları yok, tüfekleri yok. Sadece ve sadece slogan atıyorlar, yürüyüş yapıyorlar ve mücadele ediyorlar. Buna bile tahammülleri yok. Kimse bundan sonra kalkıp da dünyaya demokrasi dersi vermedin. Her verdiklerinde onlara kanlı pazartesiyi hatırlatmak insanlık görevimizden biri olacaktır, artık bunu yapacağız.

Ortadoğu’da Amerika artık arabulucu olma rolünü tümüyle kaybetmiştir. Çünkü taraftır. İsrail hükümetinden yana taraftır. Dolayısıyla ABD’nin yönetiminin, Trump yönetiminin Ortadoğu’ya barış getirme şansı artık yoktur. Trump yönetimi Ortadoğu’ya kanı ve gözyaşını getirir artık. Geldiğimiz tablo budur. Üç günlük yas ilan edildi, doğrudur. Aynı kültürü paylaştığımız insanların katledilmesi karşısında Türkiye’nin susması doğru değildir, yasımızı tutacağız. Ama asla ve asla unutmayacağız. Her Filistinli kendi bayrağı, kendi toprağı için mücadele ediyor. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da Filistinli kardeşlerinin yanında sonuna kadar olacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NDAN FİLİSTİN İÇİN HÜKÜMETE ÇAĞRI

İslam İşbirliği Teşkılatını topladılar. Karar aldıktan sonra dağılmamalı. Kanlı pazartesiyi unutturmamak için kararlar alınmalı.

İsrail Büyükelçimizi derhal ama derhal geri çekin! Kesin göndermemek üzere geri çekceksiniz

"Mavi Marmara için aldığınız 20 milyon doları geri verin. Söz veriyorum ben size bulacağım. Götürüp İsrail Hükümeti'ne verin o parayı"

Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu kanıtlamak için oradaki konsolosumuzu derhal Filistin Büyükelçisi olarak bütün dünyaya ilan edin

Kavganın zamanı değil .Birlik olma zamanı. Ortada katliam var dünyaya duyurmalıyız. Bu davayı takip etmeliyiz.