CANLI- Muharrem İnce: Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor

Muharrem İnce, Aksaray'daki mitingde yaptığı konuşmasına, Filistin'de yaşananlara deginerek başladı. Muharrem İnce yakasına siyah kurdele taktı.

Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Hepimiz katledilen Müslümanlar için Fatihe okulayım. Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor. ABD ve İsrail insanlara zulmediyor. Türkiye bu duruma seyirci kalamaz kalmamalıdır. Ben Cumhurbaşkanı adalı oyarak görevdeki Cumhurbaşkanına her konuda yardımcı olmaya hazırım.

Bu genç çocukları hep birlikte destekleyeğiz. Özgür insan yetiştireceğiz.

Özgür bireyler teknolojiyi geliştirebilir. Sen vikipedia'yı bile kapatmışsın. Cumhurbaşkanını eleştirmek benim zamanımda serbest olacak.

Türkiye'de 12,13 yaşında bir çocuk düşün.Hastaneye gidecek. O çocuk babanın değil devletin. Size söz veriyorum. Cumhurbaşkanı olduğumda 18 yaşına kadar nüfus cüzdanıyla gidecek hastaneye. Sağlık ücretsiz olacak

Türkiye'de hayvancılık sorununu çözemezsek sonra Arjantin'den hayvan alırız. Sırbistan'dan et alırız. Dışarıdan kuru fasulye alıyoruz. Bu köylüyü bu çiftçiği ayağa kaldıracağım.

Sen Suriyelilere nasıl para bulduysan, bende kadınlarımıza, çiftçilerimize öyle para bulacağım. Bir saray var. O sarayın parasıyla 400 bin kişinin koca bir şehir kurulabilirdi. Saraya, Suriyeliye para bulabiliyorsun. Çiftçiye bulamıyorsun.

Erdoğan'ı emeklilik dönemine gönderelim hep birlikte, memeleketimizin dörtbir yanı sorunlarla dolu. Türkü, Kürdü, Alevisi, Şafisi kim varsa 81 milyon hep beraber olmalıyız. Bakın bu Erdoğan milleti bölüyor parçalıyor. Şehitlerimizi bile böldü. 15 Temmuz Şehitleri yakınları başka, Kıbrıs şepitleri yakınları bayşka para alıyor. Bundan kurtulayım. Bundan bize hayır gelmez.

'Sen köprü yaptın mı' diyen Erdoğan'a: Sen hiç şeker fabrikası yaptın mı?

Okul bitiyor iş bulamıyor açıkta kalıyorsunuz. TC okul bittikten sonra iş bulamamışsanız eğer o 475 Lirayı ödemeye devam edeceğiz.

Her yıl 10 bin genci yurtdışına göndereceğiz.

Öğrenci kimliğini gösteren her çocuğumuz müzelere ücretsiz girecek.

Bu ülkenin insanlarını mutlu kılmak istiyoruz. Kamyoncular kazık bir kazık iki belgeleri varya onların hepsini halledeceğiz. Merak etmeyin. Bu ülkenin üç bubuk tarafı denizlerle çevrili,dört yanı ise sorunlarla

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