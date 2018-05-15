CHP'den hükümete ve MİT'e 'virüs' çağrısı

Yarkadaş: "Partimizin ve üyelerimizin virüs programıyla takip edildiğine ilişkin iddialar, bir ulusal güvenlik sorunudur. Hükümeti ve MİT'i göreve davet ediyoruz."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'lilerin telefonlarına bir Alman şirketinin dinleme - izleme amacıyla ürettiği virüs programının yerleştirildiği iddialarının tüm boyutlarıyla araştırılmasını istedi. Yarkadaş iddiaları mercek altına aldıklarını da söyledi.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nun CHP Sözcüsü Yarkadaş, "Alman gazetelerinde yer alan iddialar, bir ulusal güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor" dedi.

TOPLANTI ÇAĞRISI

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nun hemen toplanması ve konuyu tüm boyutlarıyla ele alması gerektiğini de belirten Yarkadaş, "Bu skandala sessiz kalmak, yapılanı onaylamaktır" ifadesini kullandı. Yarkadaş, komisyon başkanı AKP'li Alpaslan Kavaklıoğlu'nun, MİT ve Emniyet İstihbarat Dairesi yetkililerini de toplantıya davet etmesini istedi.

"MİT'TEN BİLGİ İSTİYORUZ"

Komisyonun denetim alanında bulunan MİT'e de çağrı yapan Yarkadaş, "MİT yetkililerini de iddiaların araştırılmasına ilişkin çalışma yapmaya davet ediyoruz. MİT, bu iddialar doğruysa partimize bilgi vermeli ve bu faaliyetin tüm boyutlarını ortaya çıkarmalıdır" diye konuştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM'A DA ÇAĞRI

Alman gazetelerinde yer alan, "CHP'nin adalet yürüyüşüne katılan birçok kişinin telefonuna Finfisher adlı şirketin ürettiği dinleme - izleme amaçlı virüs bulaştırıldı" iddiasını TBMM'ye taşıdığını da ve araştırma önergesi verdiğini belirten Yarkadaş, "Meclis kapanmadan sorularımıza cevap istiyoruz" dedi. CHP'li vekil, Başbakan Binali Yıldırım'ı da konuya ilişkin açıklama yapmaya davet etti.

"İSTİHBARAT BİRİMLERİ UYUMUŞ"

CHP'nin anti emperyalist duruşu yüzünden hedef seçildiğini ve yaşananların şaşırtıcı olmadığını belirten Yarkadaş, "Ancak bu iddialar doğruysa, Türk İstihbarat birimlerinin de büyük bir zaafiyet içinde olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 'İstihbarata Karşı Koyma' (İKK) birimleri ne yapmaktadır? Belli ki; Türkiye, isteyenin istediği gibi at oynattığı bir alana dönüşmüştür. Bu büyük bir ulusal güvenlik zaafiyetidir" dedi.

"HANGİ BİLGİLERİ KİMLER TOPLADI?"

Casus yazılımı üreten Finfisher adlı şirketin, daha çok resmi kurumlara hizmet verdiğini de belirten Yarkadaş, "CHP'lilerin bilgilerini hangi kurum toplamıştır? Ve bu bilgiler ne amaçla kullanılmıştır? Bunların derhal ortaya çıkarılması gerekiyor. Alman Büyükelçiliği de konuya ilişkin açıklama yapmak zorundadır" diye konuştu.

"KAÇ TELEFONA YÜKLENDİ?"

Alman basınına göre “dinleme ve izleme” faaliyetinin dijital sivil haklar grubu Access Now’un yaptığı araştırma sonucu ortaya çıktığını belirten Yarkadaş, "FİNSPY" adlı casus yazılımın kaç telefona yüklendiğine ilişkin derhal bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

CHP'li Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümet bu güvenlik zaafiyetinin üstünü örtemez. Adalet Yürüyüşü sırasında telefonlara yüklendiği söylenen casus yazılımdan elde edilen bilgileri kim ne amaçla kullandıysa ortaya çıkarılmalıdır. Bilişim Teknolojileri Kurumu da bu iddiaların üzerine gitmeli ve Türkiye bir daha böyle bir skandalla karşı karşıya kalmamalıdır. Bu bir parti değil, ulusal güvenlik meselesidir."

"KEVGİRE DÖNMÜŞ..."

Casus yazılımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının telefonlarının dinlenip dinlemediğinin de bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Yarkadaş, "Bu emperyalist saldırının amacı çok açıktır. CHP'nin Alman devletinin de kullandığı bir yazılımla dinlenmesi ve izlenmesi, son yılların en büyük skandalı ve rezaletidir" dedi. Yarkadaş, "İddialar doğruysa, bu Türk İstihbarat birimlerinin kurduğu ulusal güvenlik ağının kevgire dönüştüğünü de göstermektedir" ifadesini kullandı.

Yarkadaş, telefonlara yüklenen casus yazılımın etkisiz hale getirilmesi için anti virüs programının da derhal üretilmesi gerektiğini belirtti.