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15 Mayıs 2018 12:28
Çavuşoğlu'ndan üç mevkidaşına Kudüs telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün, Endonezya ve İran dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
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