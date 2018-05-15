15 Mayıs 2018 12:28

Çavuşoğlu'ndan üç mevkidaşına Kudüs telefonu

Çavuşoğlu'ndan üç mevkidaşına Kudüs telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün, Endonezya ve İran dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
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