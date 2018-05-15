Yıldırım AKP'nin miting saat ve yerini açıkladı

"Bu sabah acı bir haber aldık. Malatya Darende’de AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcı Sıraç Bingöl ve Emrullah Ataş, seçim işlerinden sorumlu kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah’tan kendilerine rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun mekanları cennet olsun.

"ABD YÖNETİMİNİ KINIYORUZ"

Maalesef İsrail’in devlet terörüne şahit olduk. İsrail’i şiddetle lanetle kınıyoruz. Bölgede barış iklimine benzin döken ABD yönetimini de kınıyoruz. TBMM’de bugün Kudüs meselesi üzerine özel bir oturum gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyeti ve 81 milyon vatandaşımızın Filistin’in haklı davasına bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Bu kurşunlar insanlığın vicdanını atılmış kurşunlardır.

"128 ÜLKENİN İRADESİNİ YOK SAYDI"

İsrail’in şiddetine kol kanat geren ABD yönetimi bilmelidir ki zulüm insanlara kurşun yağdıranları abad etmeyecektir. ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını barışa karşı sabotaj olarak görüyoruz. Bu karar yok hükmündedir. ABD yönetimi BM’de 128 ülkenin iradesini yok saydı sonu. 60 insanın hayatı. ABD büyükelçiliğinin açılışı Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçti.

"İSLAM DÜNYASI BERABERLİK GÖSTERMEK ZORUNDADIR"

İslam ülkeleri İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir. Bu zalimlere karşı İslam dünyası insanlık birlik beraberlik göstermek zorundadır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır kalmayacaktır.

"BİR DİZİ KARAR ALDIK"

Bu gelişmeler üzerine bir dizi karar aldık. Cuma günü itibariyle İslam İşbirliği dönem başkanı olarak olağanüstü zirve çağrısı yaptık.

1967 sınırları dahilinde başkenti doğu Kudüs olacak bağımsız egemen ve coğrafi devamlılığı sağlanmış bir Filistin devletinin vücut olması bölgede barışın tesisi için tek ve yegane bir yoldur.

"BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUM"

Cuma günü ayrıca zirveden sonra Yenikapı’da büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Cuma günü saat üçte Yenikapı meydanında yapılacak bu büyük buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu bir parti programı değildir. Bu, milletimizin kardeşlerimizle dayanışmasını göstermek amacıyla bir araya gelinecek ve Yenikapı ruhunun tazeleneceği önemli bir toplantı olacaktır.