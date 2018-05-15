Demirtaş için tahliye talebi

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için avukatlarının, tutuklu yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulanacağı belirtilmişti. Avukatlar bu sabah Demirtaş'ın tutuklu olarak yargılandığı ana dava için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçeleribi sundu.

Adliyede provokasyon girişimi

Başvuru sonrası Avukat Mahsuni Karaman adliyenin önünde açıklama yaparken, 3 kişi Recep Tayyip Erdoğan diye slogan attı. Protestoculardan biri biri bozkurt diğeri ise rabia işreti yaptı.