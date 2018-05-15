AKP'de büyükşehirlere 'Kürt' ayarı!

AKP'de milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecinde ilk kez oy verecek gençler ve Kürtler için özel bir çalışma yapılacak.

Kürt seçmene 'kalıcı huzur' mesajı sadece bölge illerinde değil İstanbul gibi büyükşehirlerde de verilmeye çalışılacak. Bunun için adaylar için kamuoyu yoklaması yapılacak.

24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları belirlenme süreci devam ederken AK Parti’de Kürt ve genç seçmene seslenecek isimler bulma çalışması yürütülüyor. İlk kez oy kullanacak genç seçmenler içinde geride kalan iktidar bu kesime ulaşmanın yollarını arıyor. Kürt seçmen ise sadece bölgede değil büyükşehirlerde de aday profilinde belirleyici olacak.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, AK Parti 1.5 milyonluk yeni seçmen ile Kürt seçmen için ‘özel’ bir başlık açtı. Buna göre seçim beyannamesi başta olmak üzere, kampanyada kullanılacak söylemlere kadar genç seçmenler üzerinde çalışılacak. İlk kez oy kullanacak genç seçmen üzerinde yapılan analizlerde, büyük oranda ‘sandığa gitmeme’ fikrinin ağır bastığını belirtilirken, AK Parti gençleri sandığa yönlendirmek için ‘seçmen bazlı’ çalışma yürütecek. Seçim beyannamesinde de ‘gençlere yönelik yeni hedefler’ yer alacak.’

‘MUHAFAZAKAR KÜRT’ ADAYLAR SORULACAK

Parti yönetiminin listelerde ‘muhafazakar Kürt adaylara’ yer vereceği belirtilirken, yürütülen operasyonların Kürt vatandaşlara yönelik değil, bölgede ‘kalıcı huzur’ amacı taşıdığı fikri işlenmeye çalışılacak. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinden gösterilecek milletvekili adaylarının Kürt seçmen tabanında karşılığı olup olmadığına yönelik kamuoyu yoklamalarının yanı sıra, STK’lar ve kanaat önderlerinin de görüşleri alınacak. Başta İstanbul olmak üzere, büyükşehirlerdeki Kürt seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde adaylar için aynı kriterler gözetilecek.

KÜRDE MHP AÇIKLAMASI

Bu arada Kürt seçmen, MHP ile yapılan ittifaka da ikna edilmeye çalışılacak. Haberde parti kurmaylarının, ‘MHP ile ittifakın Kürt seçmeni AK Parti’den uzaklaştıracağı’ yorumlarının yanlışlığına dikkat çekerek, “Aynı algı 16 Nisan referandumunda da yürütüldü. MHP ile işbirliğinden rahatsızlık olsaydı, referandumda 1 Kasım’a oranla bölgede yüzde 10-20 civarında bir artış yaşanmazdı” değerlendirmesini yaptığı belirtiliyor.

GÖZLER HDP’NİN ALACAĞI OYDA OLACAK

HDP’nin baraj sınırında bir oy oranına sahip olduğundan hareketle iktidar partisinde de gözler bu partinin alacağı oyda olacak. HDP’nin 24 Haziran seçimlerinde yüzde 10’un altında oy alması durumunda AK Parti’nin 60’dan fazla milletvekilli çıkaracağı belirtiliyor. Bölgede, HDP ve AK Parti dışında yarışan parti olmadığına dikkat çekilen değerlendirmelerde, ‘Millet İttifakı’ içinde yer alan SP’nin ‘muhafazakâr Kürt seçmenin’ oyunu almaya yönelik politikasının ise karşılık bulamayacağı iddia ediliyor.