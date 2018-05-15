Erdoğan Meclis'i fesih mi edecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz. 7 Haziran'da sistemin önünü açtım" sözleri dikkat çekti.

İngiltere'de temasları süren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bloomberg TV'ye konuştu. "Seçimden sonra parlamento ve parlamento dışında tablo farklı olacak" diyen Erdoğan, "Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız" dedi.

'Daha etkin rol oynayacağım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz. 7 Haziran'da sistemin önünü açtım" sözleri dikkat çekti.

16 Nisan 2017 Referandumuyla, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" kabul edilmişti. "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" ile beraber, 2709 sayılı Kanunun 116. maddesinde yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanına seçimleri yenileme yetkisi verilmişti.

Değiştirilen 116. madde şu şekilde:

"Bakanlar Kurulunun, 110 uncu maddede belirtilen güvenoyunu alamaması ve 99 uncu veya 111 inci maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırkbeş gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kırkbeş gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir."