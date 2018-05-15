Sarayın yargısı, merdivenden iten AKP'liyi haklı buldu!

Sinan Tartanoğlu/ Cumhuriyet- Güvenlik Yasası’nın 2015 yılındaki görüşmeleri sırasında CHP’li Orhan Düzgün’ün, TBMM Genel Kurul salonundaki merdivenlerden itilerek düşürüldüğü kavganın davasında 3 yıl sonra karar verildi.

Mahkeme kararında, sanık AKP’li Suat Önal’ın eyleminin, kendini veya başkasını tehlikeden kurtarmak için olduğunu belirterek, ceza verilmemesine hükmetti.

TBMM Genel Kurulu’nda, 19 Şubat 2015’te , İç Güvenlik Yasası’nın görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında kavga çıkmış, CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, yaşanan arbedede, AKP Osmaniye Milletvekili Suat Önal tarafından, salondaki 3 metrelik merdiven boşluğuna itilmişti.

Omurgasında 2 kırık meydana gelen CHP’li Düzgün, AKP’li Önal hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Düzgün’ün suç duyurusu üzerinde Önal hakkında Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yaralama suçlaması ile dava açıldı. AKP’li Suat Önal, savunmasında, İç Güvenlik Yasası görüşmeleri sırasında yaşananları anlatırken, “Sezgin Tanrıkulu, Mahir Ünal’ın üzerine kürsüyü bırakarak yürüdü. Bunun üzerine CHP grubunun bulunduğu kısımdan milletvekilleri ayağa kalkıp onun üzerine doğru geldiler, biz de AKP milletvekilleri olarak Mahir Ünal’ı korumak amacıyla araya girdik. Sadece kendimi korumak için ellerimi yukarı kaldırdım. Orhan Düzgün, burada bulunan merdivenlerden çıkarken merdivenlerden düşmüş. Bununla benim hiçbir ilgim yoktur” dedi. Önal, Mahir Ünal ile birlikte AKP’li Özcan Ulupınar ve Ali İhsan Yavuz’un da tanık olarak dinlenmesini talep etti. Tanık olarak dinlenen AKP’li Salim Uslu, “İtiş kakış esnasında daha sonra iptal edilen merdivenden Orhan Düzgün düşmüş. Ben görmedim” dedi.

Savunma değişti

AKP’li Suat Önal, ikinci savunmasında “Elimi kaldırdığım sırada bana doğru gelenleri iteklemiş olabilirim, bilerek böyle bir şey yapmadım, kendi de düşmüş olabilir” dedi. Mahkeme, Önal’a yaralama suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, bu kararını bilirkişi raporuna karşın verdi. Olayla ilgili haber kanallarından verilen tüm haberler ve görüntüler doğrultusunda rapor hazırlandı, mümkün olduğunca fotoğraflandırılıp üzerinde işaretlemeler yapıldı. Bilirkişi raporunda, olay sırasında sanık Suat Önal’ın, müşteki Orhan Düzgün’ü itmesi sonucunda düştüğüne dair görüş verildi.