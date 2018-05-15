Erdoğan'dan flaş faiz açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Bloomberg televizyonuna konuştu: "Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak çaresine bakarız.

"İngiltere ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg televizyonuna mülakat verdi.

Satır başları şöyle:

“Milli parayla alışverişin faydalarını gördük.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde etkinliğimiz çok daha farklı olacak.

Cari açığımızın bir numaralı nedeni petrole, doğalgaza bağımlılığımız.

Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur.

Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız..."

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