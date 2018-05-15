Erdoğan: Ekonomi ve para politikasında daha etkin rol oynayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, yeniden seçilmesi durumunda, ekonomi ve para politikasında daha etkin bir rol oynayacağını söyledi.

Erdoğan, seçimin Türkiye'yi başkanlık sistemine geçirmesinin ardından, Merkez Bankası'nın daha düşük faiz oranı çağrılarına uymak zorunda kalacağını belirtti.

Erdoğan, "İnsanlar para politikaları yüzünden zor duruma düşünce, kimi sorumlu tutacaklar. Cumhurbaşkanını sorumlu tutacaklar. Cumhurbaşkanına hesap soracakları için para politikalarında daha etkin bir cumhurbaşkanı imajı vermeliyiz" dedi.

Bunun "bazılarını rahatsız edebileceğini" söyleyen cumhurbaşkanı "Ama bunu yapmalıyız, çünkü vatandaşına karşı sorumlu olan devleti yönetenlerdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz andan itibaren, buradakietkinliğimiz çok farklı olacak. Bunu yapıyoruz ki, aldığımız sorumluluğun hesabını verebilelim" dedi.

Erdoğan, Rusya'dan S-400 füze sistemleri alımı yapıldığı takdirde ABD'nin olası ambargolarına hazırlıklı olup olmadığı konusundaki soruya da "Rusya'yla ilişkilerimizi kesemeyiz, ABD'yle müttefiksek, ambargoya değil dayanışmaya ihtiyacımız var. Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız. Yunanistan, S-300 füzelerini Rusya'dan aldı, bir şey denmedi." yanıtını verdi.

'Faiz sebep, enflasyon neticedir'

Cumhurbaşkanı faiz oranları konusundaki görüşlerini "Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı düşecektir." sözleriyle özetledi.

Erdoğan "Tabii ki Merkez Bankası Bağımsızdır" derken, "Ancak Merkez Barnkası bu bağımsızlığı alıp, yürütmenin başındaki cumhurbaşkanının verdiği sinyalleri bir kenara koyamaz. Buna göre değerlendirmelerini yapıp, adımlar atacaktır ve ben bunun ileride çok yararlı adımlarla sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın, ABD'nin İran'a yönelik ambargolarını delmeye çalışmaktan suçlu bulunması konusunda da "Şu amda Halk Bankası'na büyük bir adaletsizlik yapılıyor. Böyle bir adaletsizlik olamaz. Buradan yarın çıkacak sonuç ne olur bilemem. İnşallah Türkiye-ABD ilişkilerini yerle yeksan edecek bir sonuç çıkmaz. Hakan Atilla kesinlikle masumdur. Dolayısıyla beratını istiyoruz. Hakan Atilla suçlu ilan edilecekse bu Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlu ilan etmektir" dedi.

Erdoğan Gazze'deki şiddet olayları için de ""İki sorumlusu var, Trump ve Netanyahu" ifadelerini kullandı.