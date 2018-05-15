Aytun Çıray’dan Erdoğan’a ‘madalya’ çağrısı

Çıray, 2004 senesinde zamanın Başbakanı Erdoğan'ın, ABD Yahudi lobisinden aldığı 'Üstün Cesaret Madalyası'nı geri vermesini istedi.

ABD'deki İsrail lobisinin en etkin kuruluşlarından Musevi Komitesi, 2004’te zamanın Başbakanı Erdoğan’ı ‘Üstün Cesaret Nişanı’yla ödüllendirmişti.

İYİ Partili Çıray, sosyal medyadan o madalyayı hatırlatıp şu paylaşımda bulundu;

“Sn Erdoğan’dan bir ricam var. Sn Erdoğan Amerikada Yahudi lobisinden madalya almıştınız, Filistin’deki katliamın nedeni olan Netenyahu’nun politikalarını protesto etmek için lütfen o madalyayı geri verir misiniz..”