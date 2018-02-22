'Cezaevlerinde ihlal edilmeyen hak kalmadı'

Yarkadaş: "Cezaevlerindeki hak ihlallerinde gözle görülür bir artış var. Cezaevlerinden gelen mektuplarda, ihlal edilmeyen hiçbir hakkın kalmadığı görülüyor."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, cezaevlerinden gelen şikayet mektuplarını Adalet Bakanlığı'na ilettiğini ve hak ihlallerine son verilmesi çağrısı yaptığını açıkladı.

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri bitmiyor. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "İktidar, cezaevlerinde sistematik bir biçimde hak ihlali yapıyor. Hak ihlaline karışan bürokratlar cezalandırılmıyor. Bu da ihlallerin artmasına sebep oluyor" dedi.

"GRUP YORUM ÜYESİ FLÜTÜNÜ ALAMIYOR"

Makamına gelen mektuplardan derlediği hak ihlali örneklerinden kısa pasajlar paylaşan Yarkadaş, "Örneğin Bolu Cezaevi'ndeki Grup Yorum Üyesi Bergün Varan'ın ailesi tarafından getirilen flütü kendisine verilmiyor" diye konuştu. Bergün Varan'ın gözaltına alındığı günlerde, saçlarının polis tarafından yolunduğunu ve konuyu TBMM'ye taşıdığını da belirten Yarkadaş, "İşkence bu kez başka bir biçimde sürüyor" dedi.

Bolu Cezaevi'nin bir dönemin Diyarbakır Cezaevi olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Yarkadaş, "Tutuklu kişi, doktora gitmek istediğinde parmak izi alınmak isteniyor. Kişi zaten içeride, parmak izini niye almaya çalışıyorsunuz?" tepkisini gösterdi.

"KİTAPLAR TESLİM EDİLMİYOR"

Bolu'da tutuklu bulunan Avukat Barkın Timtik'in, Gazeteci İsmail Saymaz'ın kitaplarını sipariş etmesine rağmen içeri aldıramadığını da hatırlatan Yarkadaş, "Bolu Cezaevi, ne kural tanıyor, ne hukuk, ne de yasa" diye konuştu.

Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden de çok sayıda hak ihlali mektubu aldığını belirten Yarkadaş, "Tutuklular yaşadıkları sorunları anlatan mektupları TBMM'ye ulaştırmakta güçlük çekiyor. Elimize zar zor ulaşan mektuplar ise sıkı bir denetimden geçiyor. Tutuklular sorunlarını anlatma fırsatı bile bulamıyor" ifadesini kullandı. Van Cezaevi'nde son bir ayda yaşanan hak ihlallerini tam sekiz sayfalık bir rapor haline getirdiğini de belirten Yarkadaş, "Bu cezaevinde doktora gidebilmek bile başlı başına bir sorun haline gelmiş" dedi. Tutukluların rahatsızlandıklarında 'Doktor yok' cevabını aldıklarını belirten Yarkadaş, "Mektupları okudukça o acıları içinizde hissediyorsunuz" diye konuştu.

"MEKTUPLARA ENGEL KONULUYOR"

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "Tutuklular sorunlarını anlatabilmek için, Cumhuriyet, Evrensel, Sözcü, Halk TV, Birgün ve Demokrasi Gazetesi'ne mektup yazmışlar. Ancak hiçbir mektup sahibine ulaştırılmamış" dedi.

Tutukluların Tek Tip Elbise dayatması karşısında ''zorla müdahele kaygısı'' taşıdıklarını da belirten Yarkadaş, "İktidar gerilimi tırmandırmak ve cezaevleri üzerinde uygulayacağı baskı üzerinden topluma gözdağı vermek istiyor" diye konuştu.

Cezaevlerinde yaşanan sorunları "Mektuplara ve yayınlara el koyma, kitapların verilmemesi, mektupların ulaştırılmaması, zorla parmak izi alma, Tek Tip Elbise dayatması, sohbet hakkının engellenmesi, sağlık hakkının gasp edilmesi, yiyecek hakkının sınırlandırılması" şeklinde özetleyen Yarkadaş, "Bunlara ek olarak bir de trajik davalardan tutuklu olan kişilerin çektiği çile var" dedi.

"AZİZ NESİNLİK ÖYKÜLER..."

Tarsus'tan Düzce'ye dek Türkiye'nin birçok yerinden kendisine mektup geldiğini anlatan Yarkadaş, "Mektupları okudukça 'Bunlar tam Aziz Nesinlik' diyorsunuz'' ifadesini kullandı. Düzce T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yasemin Çakıcı Kolçak'ın tutukluluğunun traji komik bir öyküye dönüştüğünü belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Yasemin Hanım 1967 doğumlu... Şu an 51 yaşında... Ancak, kendisi beş yaşındayken tasfiye olan THKP-C üyesi olmakla suçlanıyor. Yasemin Hanım, şu an olmayan bir örgüte beş yaşında üye olmakla suçlanıyor ve bu yüzden cezaevinde tutuluyor. Gözaltına alındığında cumhurbaşkanına hakaret suçlaması yöneltilen Yasemin Çakıcı, cezaevine giderken, THKP-C üyesi olmakla suçlandığını öğreniyor. Bu ve buna benzer onlarca traji komik öykü var mektuplarda... Bunlar adaletin kanayan yarasıdır. Ve ne yazık ki; AKP iktidarı yarayı yanlış uygulamalarla kaşımakta ve kanatmaktadır. Adalet, sadece alfabede kalan harflerden ibarettir."

TAHLİYE ÇAĞRISI

AKP iktidarının, toplumsal muhalefeti ezebilmek için hiçbir kural tanımadığını da belirten Yarkadaş, "Cezaevleri tam anlamıyla eza evi oldu" dedi. Yarkadaş, kamuoyunun 'Miraz Bebek' olarak tanıdığı 1,5 yaşındaki çocuğun annesi Gülistan Akbaba'nın infaz yasasına göre tahliye edilmesi gerektiğini ancak tahliyenin gerçekleşmediğini de sözlerine ekledi. Yarkadaş, "Bu konuyu da Adalet Bakanlığı'na ilettik, takip ediyoruz" diye konuştu.