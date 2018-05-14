Erdoğan: Bu soykırımı lanetliyorum

İngiltere'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki yaşanan olaylara ilişkin 'Bu insanlık dramını bu soykırımı lanetliyorum.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Bu insanlık dramını, soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika ister İsrail, lanetliyorum." dedi.

'3 GÜN MİLLİ YAS İLAN ETTİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Cuma günü) öğleden sonra, Yeni Kapı meydanında zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz." dedi.

'Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz'

Kudüs'ün kaybedilmesine asla izin verilmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz. Teröristlerle verdiğimiz mücadele sebebiyle, teröristleri öldürdüğümüz zaman bizi hesaba çekenler, şu anda kendi topraklarını işgal edenlere karşı en ufak bir ses çıkarmıyorlar."

'Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.



'PEK ÇOK LİDERLE GÖRÜŞMELER YAPACAĞIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin, "Sayın Abbas ve BM Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok liderle görüşmeler yapacağım." dedi.

Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz." diye konuştu.

'Herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

'Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 100 bin dolar değerinde acil alım yaptığını ve Gazze'deki hastanelere bu yardımları ulaştırmaya başladığını belirterek, "AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık." dedi.