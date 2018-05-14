Erdoğan açıkladı; Filistin için mitingler gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret için bulunduğu Londra'da yaptığı açıklamada İsrail'i 'terör devleti' olarak nitelendirdi. Erdoğan, "Bu insanlık dramını, soykırımı lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Cuma günü, Yenikapı'da ve pazar günü Diyarbakır'da Filistin için miting düzenleneceğini duyuran Erdoğan, "Saldırı haberlerini almaya başladıktan hemen sonra görüşmeler yaptık. İstişareler neticesinde yaşanan vahşete tepkimizi koymak için bazı kararlar aldık. Ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik. Dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" diye konuştu.

Londra'da Türk öğrencilere hitap eden Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Bu insanlık dramını, soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika ister İsrail, lanetliyorum.

Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik.

Yenikapı'da miting

(Cuma günü) öğleden sonra, Yeni Kapı meydanında zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz.

Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz. Teröristlerle verdiğimiz mücadele sebebiyle, teröristleri öldürdüğümüz zaman bizi hesaba çekenler, şu anda kendi topraklarını işgal edenlere karşı en ufak bir ses çıkarmıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sayın Abbas ve BM Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok liderle görüşmeler yapacağım.

İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz.

Sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık.

Türkiye'ye ve Türk düşmanlığını görev addeden bir sürü mankurt tipleri de üzüntüyle takip ediyoruz. Yabancılar ülkemizle ilgili değerlendirmelerde en azından bazı ilkelere saygı gösterirken, bu tetikçiler her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca kullanıyorlar, buldukları her fırsatta milletimiz hakkında hakaretamiz cümleler kurmayı maharet sanıyorlar, başka ülkelerin lejyoneri olmayı, bize gazetecilik, akademisyenlik, ilericilik diye yutturmaya çalışıyorlar."

Meydanı buralarda FETÖ'cü, PKK'lı türlü sapkın görüşlere sahip hainlere, alçaklara asla bırakmayacağız.

Diyarbakır'da Filistin mitingi

Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için Pazar günü Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceğiz.

"Efendisine karşı ezik, kendi insanına karşı küstah, nobran ve acımasız"

Sosyal medya üzerinden Türkiye karşıtı kampanya yürütmeyi, sahte, sanal hesaplar üzerinden iftiralar yaymayı muhaliflik olarak görüyorlar. Efendisine karşı ezik, kendi insanına karşı küstah, nobran ve acımasız bu karakterlerin tek bir vazifesi vardır; o da tetikçiliktir, taşeronluktur. Bunların içinde bulundukları haletiruhiye ise vatansızlık sendromudur.

Her seçim öncesi Türkiye, yurt dışı merkezli manipülasyonlara maruz kalıyor. Son zamanlarda bu tür müdahaleler giderek daha çirkin ve kasıtlı bir hal almaya başladı. Terör örgütlerinin cirit attığı Avrupa ülkeleri, demokrasiyle, hak ve özgürlüklerle kesinlikle bağdaşmayacak bir şekilde seçimlere yönelik çalışmalarımızı engelliyorlar. Bilmiyorlar ki, gönüllerin arasına engeller koymak, bariyerler dizebilmek, setler kurabilmek mümkün değildir."