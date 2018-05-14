Hükümetten 'af' açıklaması: Söz konusu değil

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Gazze'deki protestolarda 50'den fazla kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bugünün tarihe 'Kanlı Pazartesi' olarak geçeceğini söyledi. Bozdağ, "Bugünkü katliam ABD ve İsrail'in ortak eseridir. ABD'nin eline Filistinlilerin kanı bulaşmıştır" dedi.

"Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından dile getirilen, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın gündemde olmadığını söylediği 'af' konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Bozdağ, "MHP ayrı bir parti, Ak Parti ayrı bir parti. Her parti kedi görüşünü oluşturmak, dile getirmekte serbesttir. Biz bu ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyoruz. Başbakan ve Cumhurbaşkanı tartışmaya yer bırakmayacak şekilde dile getirdi. Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.