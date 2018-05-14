Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) Bornova’da dayanışma kahvaltısı düzenledi. Kahvaltıya katılan DİSK Eski Genel Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Aday Adayı Kani Beko ülkenin ve emekçilerin içinden geçtiği koşullara dikkat çekerek ‘ayağa kalkmalıyız’ dedi.

“EMEKLİLERİN PAZARLIK HAKLARI YOK”

Emeklilerin yaşam koşullarının ‘sosyal devlet’ ilkesine uymadığını belirten Beko, “Emekliler kendi kaderleri hakkında söz sahibi değil. Sendikalaşmaları konusunda yıllarca engeller çıkarıldı. Emekliler mücadele ederek bu engelleri aşıyor ancak emeklilerin devletle ve yerel yönetimlerle pazarlık hakları yok. Emeklilerin çalışırken üye oldukları sendikalara üyeliğinin devam etmesine olanak sağlanmıyor. Emekli aylıkları iyileştirilmeli, aylık bağlama oranları eski düzeye çekilmeli, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümü dikkate alınmalıdır ”dedi.

“KİMİN İÇİN AYAĞA KALKMALIYIZ?”

Türkiye bir felaketin eşiğinde diyen Beko, “Biz mağdurlar ve mazlumlar ayağa kalkmadıkça, diktatörler diz çökmez. Bu diktatörler diz çökünceye kadar, ayağa kalkmalıyız. Kimin için ayağa kalkmalıyız? Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önderi Mustafa Kemal için ayağa kalkmalıyız. Nazım Hikmetler, Uğur Mumcular için ayağa kalkmalıyız. Ankara’da katledilen ‘barış güvercinlerimiz’ için, Soma’da, Ermenek’te, Torunlar’da iş cinayetlerine kurban giden sınıf kardeşlerimiz için, Gezi’deki kahramanlarımız için, insanca bir yaşam için ayağa kalkmalıyız. Deniz Gezmiş için, Mahir Çayan için, İbrahim Kaypakkaya için ayağa kalkmalıyız” ifadelerini kullandı. Kani Beko konuşmasını “Kahrolsun faşizm, yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm” sloganıyla tamamladı.