'Şakirpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde neler oluyor?'

CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş, Adana Şakirpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde kurum müdürü başta olmak üzere çeşitli görevlilerin yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığını iddia ederek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

ŞAKİRPAŞA HALK EĞİTİM MERKEZİNDE NELER OLUYOR?

Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan Şakirpaşa Halk Eğitim Merkezinde yaşandığı iddia edilen yolsuzluk ve usulsüzlükler bir süredir Adana kamuoyu tarafından dile getiriliyordu. Eğitim Bir Sen üyesi oldukları belirtilen kurum müdürü ve kurum müdür yardımcısının başında olduğu bu iddialar geçtiğimiz haftalarda kurum müdür yardımcısı Ömer Alkan’ın açığa alındığı iddiasıyla birleşince konunun ve iddiaların doğrulanması gerekliliği ortaya çıkmış oldu.

DELİLLER YOK EDİLDİ Mİ?

Kendisine iletilen bilgilere göre iddiaların çok ciddi boyutta olduğunu ve sorumluların acilen tespit edilmesi gerektiğini ifade eden CHP’li Özdiş “Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda kamuoyunu aydınlatıcı bir açıklama yapması gerekiyor” dedi.



CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şu sorulara yer verdi:



1- 2017 yılında banka değişikliğinden ötürü Finansbank A.Ş. tarafından 110 usta öğreticiye verilen kişi başı 200 TL promosyonun 50 TL’sinin hak sahiplerinin rızası olmadan alındığı iddia edilmektedir. Bu iddia araştırılmış mıdır?

2- Adana İl Milli Eğitim Şube Müdürü Beyali Özli’nin oğlu Sait Özli’nin sahip olduğu turizm firması ile anlaşılarak usta öğreticilere Kapadokya gezisi düzenlendiği, katılım olmasa dahi 200 TL ödenmesi gerektiği iddia edilmektedir. Bu iddia araştırılmış mıdır?

3- Kurum müdürü Kemal Akkış’ın kurumla ilgili satın almalarda usulsüz ve piyasa araştırması yapmadan tek bir kişi vasıtasıyla işlem yaptırdığı iddia edilmektedir. Bu iddia araştırılmış mıdır?

4- Kurum müdür yardımcısı Ömer Alkan’ın kursiyerlerden gelişigüzel imzalarla sertifika parası topladığı, bunu da diğer müdür yardımcılarına duyurmamaları gerektiğini söylediği iddia edilmektedir. Bu iddia araştırılmış mıdır?

5- Kurumda 2. Kademe okuma yazma kursu açıldığı ve kurum müdürünün makbuz vermeden kursiyerlerden bu paraları toplayarak zimmetine geçirdiği iddia edilmektedir. Bu iddia araştırılmış mıdır?

6- Kurumda halkoyunları yöre öğreticiliği kursunun açıldığı ve her kursiyerden zorunlu olarak 300’er TL alındığı bunun 150 TL’sinin okul aile birliğine yatırıldığı, 150 TL’sinin zimmete geçirildiği iddia edilmektedir. Bu iddia araştırılmış mıdır?

7- Kurumda yeterli personel olmasına rağmen kurum müdürü Kemal Akkış’ın, ilişkisi bulunduğu Hatice Demir isimli şahsı sekreter olarak çalıştırdığı, dolayısıyla kurumu ve devleti zarara uğrattığı iddia edilmektedir. Bu iddia araştırılmış mıdır?

8- Kurum müdürü Kemal Akkış ve kurum müdür yardımcısı Ömer Alkan Eğitim Bir Sen üyesi midir?

9- Söz konusu kurum müdürü ve müdür yardımcısının son 2 yılda hayali kurslar açarak 2 milyon TL’ye yakın tutarda bir parayı zimmetine geçirdiği iddia edilmektedir. Bu iddia araştırılmış mıdır?

10- Usta öğreticilerin bazılarının hesabına her ay 10 bin, 20 bin gibi tutarlarda para yatırıldığı, Kemal Akkış ve Ömer Alkan’ın usta öğreticilere “hesabınıza yanlışlıkla fazla para yatırıldı, onları bankadan çekip elden bize teslim edin” diyerek paraları zimmetine geçirdiği iddia edilmektedir. Bu iddia araştırılmış mıdır?

11- Kurum müdür yardımcısı Ömer Alkan’ın 2 yıl içerisinde 2 daire ve 2 araba aldığı iddiaları doğru mudur?

12- 24.04.2019 tarihi itibariyle kurum müdür yardımcısı Ömer Alkan açığa mı alınmıştır?

13- Açığa alındığı tarihten sonra Ömer Alkan’ın yine kuruma gelerek geç saatlere kadar kurum müdürü Kemal Akkış’ın bilgisi dahilinde çeşitli evrak ve dosyaları yok ettiği iddia edilmektedir. Bu iddia araştırılmış mıdır?

14- Söz konusu kurum hakkındaki iddialar doğruysa bu konuda kamuoyunu aydınlatıcı bir açıklama yapacak mısınız?

15- Olay ile ilgili idari ve adli soruşturmalar önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle ne aşamadadır?