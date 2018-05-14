Akın: Doğrudan demokrasinin gereği yapılmalıdır

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, yerel seçimlerde muhtar adaylarının yaşadıkları sorunların incelenmesi için TBMM’ye araştırma önergesi sundu. Akın, “Toplumsal yaşamın demokratik yansıması olarak muhtarlarımızın seçim süreçlerinde yaşadıkları sorunların araştırılarak, sorunlarının çözülmesi amacıyla Anayasanın 98, TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.” dedi. Akın’ın önergesi şu şekilde;



Muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcisidir. Demokrasinin yereldeki en köklü örneğini temsil eden muhtarlarımız, görev yaptıkları mahallede veya köyde devletle halk arasında köprü vazifesi görmektedirler.



200 yıllık geleneğe sahip olan kurumumuz, Osmanlı’nın modernleşme döneminin bir kurumu olduğu gibi Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında da önemli misyonlara sahip olmuşlardır. Ülkemizin gelişmesinde, cumhuriyet değerlerinin, Atatürk devrimlerinin yurttaşlara aktarılmasında önemli rol oynamışlardır.

Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlığın doğrudan demokrasinin örnekleri olarak demokrasiyi tam yansıtmaları beklenmektedir lakin muhtarlık seçim sürecine ilişkin düzenlemeler günümüz koşullarını tam olarak karşılamadığından bazı aksaklıklar meydana gelmekte ve yurttaşların iradesi sandığa tam olarak yansımamaktadır. Özellikle muhtarlık seçimi sürecinde yaşanan yaralanmalarla ve ölümlerle sonuçlanan olayların yaşanması da bu nedenledir.



Toplumsal yaşamın demokratik yansıması olarak muhtarlarımızın seçim süreçlerinde yaşadıkları sorunların araştırılarak, sorunlarının çözülmesi amacıyla Anayasanın 98, TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.