Gürer: Sağlık alanında işsizler ordusu çığ gibi büyüyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 400 bin sağlıkçının atama beklediğini ifade ederek, “AKP; sağlıkçıların sorunlarını görmezden geliyor. Sağlık alanında işsizler ordusu çığ gibi büyüyor” dedi.

400 BİN SAĞLIKÇI ATAMA BEKLİYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, atama bekleyen sağlıkçıların yaşadığı mağduriyete değindi. Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanlığına bağlı farklı branşlarda400 bin mezunun atama beklediğini hatırlattı.

80 BİN KİŞİ BEKLİYOR AMA 4 YILDA 150 KİŞİ ATANDI

Atama bekleyen sağlık mezunlarının arasında 80 bin acil tıp teknisyeninin (ATT) bulunduğuna işaret eden Ömer Fethi Gürer, 2014 yılından bu yana Sağlık Bakanlığına sadece 150 ATT atandığını belirterek, sağlık alanındaki eğitim ve atama konusundaki çarpıklığa dikkat çekti.

KPSS’DEN 85 PUAN ALANLAR BİLE ATANAMIYOR

115 bin hemşire, 40 bin paramedik mezunu ve 76 bin anestezi tekniklerinin de atama bekleyen sağlıkçılar arasında yer aldığına vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, “KPSS’den 85 puan alanlar bile atanamıyor. Hemşire eğitimi aldıklarına göre neden bakanlık yeterince kadro açıp alım yapmıyor? İşsizlikten bunalmış bu gençler. Son atamada bakanlık Paramedik mezunlarını yine es geçti. Binlerce mağdur yeni bir düzenleme bekliyor. En az 4000 kişi için olsun alım sağlansın istiyorlar. Anestezi teknikeri bölümde mezun sayısı 76 bini geçmiş durumda. Optisyenler de alım bekliyor. Binlerce sağlık çalışanı mağdur. Sağlık Bakanlığı çalışanların sorunlarını Sağlık Bakanlığı çözmeyerek onların umutlarını boşa çıkarmıştır” dedi.

TAŞERON SAĞLIKÇILAR, KADRO DIŞI KALDI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde yaşanan mağduriyetlere de değindi. Sağlık Bakanlığında, başta hastane bilgi yönetim sistemi bölümünde çalışanlar olmak üzere farklı birimlerde, ihaleye dayalı işçi alım sistemi kapsamında görevli taşeron işçilerin, yeni düzenlemede kadro dışı kaldığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Binlerce taşeron mağdur edildi. Aynı yerde aynı işi yapanlar arasında, hizmet alımı sözleşmesi dayanak gösterilerek ayrım yapıldı” diye konuştu.