CHP Trabzon sahaya indi

Partililer Uzunsokak’tan başlayarak, Kunduracılar ve Atatürk Alanı’nda ‘Hak, Hukuk, Adalet’, ‘Türkiye’ye Güvence Muharrem İnce’ sloganları atarak ellerindeki broşürleri dağıttılar.

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin çalışmasını CHP Trabzon örgütü başlattı. CHP Trabzon aday adayları, İl ve İlçe örgütü yöneticileri, kadın kolları ve gençlik kollarının katıldığı seçim çalışmaları için Atatürk Alanı Meydan Parkı’nda toplanıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra konuşan CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun coşkulu kalabalıkla seçim çalışmalarını başlattı.

PARTİMİZİN MİSYONU ZOR DÖNEMLER İÇİN GÖREV YÜKLEMİŞTİR

Ülkemiz 16 yıldır yanlış, kışkırtıcı iç ve dış politikalar nedeniyle çok vahim bir kuşatma altındadır diyen CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, “Bizim partimiz ara dönemlerde ortaya çıkmış ve daha sonra siyasal yaşamdan kopmuş bir parti değildir. Partimizin misyonu zor dönemler için görev yüklemiştir. Referandum sürecinde ‘Hayır’ diyebilen her kesimden insanımıza karşı ciddi sorumluluğumuzun sonucu değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Millet’ ittifakının kurulması çabasındaki başarısıdır.

AKP SALTANATININ SONU GELDİ

Tüm herkesin Cumhurbaşkanı olacak, eğitimden adalete, ekonomiden yolsuzluklara varıncaya tüm sorunlara çözüm üretecek halkın adayı Sayın Muharrem İnce ile AKP saltanatının sonu geldi. Partimiz gündemi belirliyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Muharrem İnce halkın desteği ile gümbür gümbür geliyor. Sonuçta başardık vatanını milletini seven tüm unsurların içinde yerini aldığı bileşenlerin omuz omuza birlik içinde huzurlu biçimde halkımız ile bütünleşerek Cumhurbaşkanımızı ve yeni parlamentomuzu gönül rahatlığı ile seçeceğiz.

BİRLİK VE BERABERLİK ÖLÜMDEN BAŞKA HER ŞEYİ YENER’

Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye’nin kalbi dediğimiz Trabzon dayanışma ruhu ile zor günleri aşacak, baskın seçimin kısa zaman darlığına büyük başarının imzasını atacaktır. Artık ‘Tamam’ artık ‘Dur’ diyecek olan koca yürekli yol arkadaşlarım vatan bizden hizmet bekler. Söz konusu olan vatandır 24 Haziran’da rahat bir nefes almak için tüm Karadeniz’e ve Türkiye’ye yayalım güzel duygularımızın sonucunu, kavgasız, gürültüsüz, dostça kucaklaşalım halkımızla ve seslenelim tüm Türkiye’ye: Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri ile ‘Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener’ özellikle bu uğurda terini akıtan kadın yol arkadaşlarıma ve gençlerimize şimdiden teşekkürü borç biliyorum ve tüm desteğinizin onlarla olacağını biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül verenlere bu uğurda yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Önce insan diyerek hep omuz omuza, ilkeli, tek yürek ve tek ses olarak en büyük ortak değerimiz yaşasın Cumhuriyet, demokrasi, yaşasın tüm ‘TAMAM’ ve ‘DUR’ diyenler. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve izinde yürüyenler siz milyonlar” ifadelerini kullandı.

Başkan Güzide Uzun’un konuşmasından sonra partililer Uzunsokak’tan başlayarak, Kunduracılar ve Atatürk Alanı’nda ‘Hak, Hukuk, Adalet’, ‘Türkiye’ye Güvence Muharrem İnce’ sloganları atarak ellerindeki broşürleri dağıttılar.