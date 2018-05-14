Doğu Perinçek'ten Kudüs tepkisi

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, ABD ve İsrail’in Filistin saldırganlığıyla ilgili açıklamalar yaptı.

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının yeni çatışmalara neden olacağını belirten Doğu Perinçek, şöyle devam etti:

“Amerika, Batı Asya’ya meydan okuyor. Başta Filistin olmak üzere Türkiye, İran, Suriye, Irak hatta Rusya ve Çin’e kadar Asya’ya meydan okuyor ve bölge ülkelerini savaşla tehdit ediyor. ABD ve İsrail bizim yalnız Kudüs’te değil Doğu Akdeniz’de de karşımızdadır. ABD, Türkiye’yi Irak’ın, İran’ın ve Suriye’nin yanından koparmaya çalışıyor. O nedenle Türkiye’nin çok sağlam durması lazım. Savaşı önlemek için çözüm Vatan Partisi hükümetidir. İsrail’e karşı Filistin halkıyla dayanışmada şehit veren bir partiyiz. Filistin halkı bizim kan kardeşimizdir.

Vatan Partisi olarak bütün yüreğimizle Filistin halkının yanındayız. “