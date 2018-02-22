CHP'li vekilden tüzük için yeni öneri

Tüzük değişikliği için teklif veren CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, %50 Kadın ve %5 Engelli kotası getirilmek için teklif verdiklerini ifade etti.

Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde, 9-10 Martta basına kapalı yapılacak 2 günlük Tüzük Kurultayı için hazırlıklar başladı.

Kadınların ve engelli yurttaşların siyasete katılım oranlarını arttırmanın önemine vurgu yapan CHP’li Milletvekili, “Kadın Kurultayımızda birçok kadın üyemizin kadın kotasına ilişkin talebi oldu. Kadın kotasının %33 olmasına rağmen %7 civarında uygulanmasından şikâyet eden kadınlarımızı haklı bulduğum ve kadının siyasetteki önemini vurgulamak için kadın kotasının %50 olmasını öneren bir Tüzük teklifi verdim.” dedi.

ENGELLİ KOTASI

CHP’li Biçer; “Engelli yurttaşların siyasette etkin rol üstlenmesi gerekiyor” diyerek hazırladıkları taslağa engelli kotası eklediklerini ifade etti. Yaşamın hemen her alanında zorluklarla karşı karşıya kalan bireylerin topluma yararlı işler yapacağını ve özellikle parlamentoda engelli bireylerin bulunması gerektiğini söyleyen CHP’li vekil, “CHP halkın partisidir. Engelli kotasını getirerek bütün yurttaşlarımızın çoğulcu demokrasiye katılım hakkını sağlaması gerektiğini bilerek Tüzüğümüzde de buna yer vermeliyiz.” dedi.

Hazırladıkları Tüzük taslağına ilişkin açıklama yapan CHP’li Biçer şu sözleri kaydetti;

“Dünya ve ülkemiz, siyasal, sosyal, kültürel ve sınıfsal birçok değişikliği hızlı şekilde yaşıyor. Ülkemizde bu hızlı değişime siyasi bir refleks olarak çok çabuk tepki vermek zorunda olan parti CHP’dir.

Siyasal ve sosyal değişiklikler yaşanırken, kurumlar değişirken, işleyiş değişirken partimizin de değişmesi gerekir. Bu değişim sürecinde yurttaşlar arasında siyasal alana en fazla müdahil olması gereken, tüm bu değişikliklerden en fazla etkilenen kadınlar, gençler ve engellilerdir. Bu aşamada da bu yurttaşların siyasal bilinçlenmeleri ve siyasete müdahale ederek onu pozitif bir şekilde değiştirmelerinin yolu açılmalı. Bu yol, siyasi bir partinin çatısı altında bir araya gelerek kapsayıcı bir siyaset üretmekten geçiyor. Bu çatı da kanaatimce Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Haliyle kadınlar, engelliler ve gençlerin yaşam alanlarına dar güçlü örgütlenmeler ancak CHP çatısı altında gerçekleşir diye düşünüyorum.

Kadınlar, gençler ve engellilerin partimizle aynı çizgide bir araya gelişleri ve siyasete müdahil olarak toplumsal bilince katkıda bulunmaları ve parti politikalarına yön vermeleri bizim için ve ülkemiz için son derece önemli.

Kadın, genç ve engellilerin üretecekleri siyasetle bugün toplumsal muhalefete yarın parti politikalarına yön vererek, partinin kabuğunu değiştirerek, yeni bir gelecek kurma hayalimizle doğru orantılıdır diye düşünüyorum.

Kadın, genç ve engellilerin CHP ile bütünleşmesi partimizin sahip olduğu kavramları, ilkeleri daha güçlü kılacak ve böylece partimiz daha güçlü bir tabana yayılacaktır.

Tüzük Kurultayı ile CHP’ye kazandırılacak yeni siyasi çizgi ve özellikle dezavantajlı grupların bu siyasi çizgide yer alarak CHP’ye sunacakları katkı parti tabanımızdaki özlemleri giderecek, itici bir güç olacak, partinin ideolojik yapısına yeni ve sağlam kazanımlar sağlayacaktır. Bu yüzden kadınlara, gençlere ve engellilere daha fazla söz ve yetki veren bu düzenlemenin karşılık bulacağını umuyorum.”