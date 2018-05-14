Başbakan Binali Yıldırım’dan İsrail’e tepki

Başbakan Binali Yıldırım ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması sonrasında bugün yaşanan olaylarda İsrail’in çok sayıda Filistinli’yi öldürmesine tepki gösterdi.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve açılışı protesto eden Filistinlilerin öldürülmesiyle ilgili, “Bu alçak bir katliamdır, Türkiye olarak bu kararı şiddetle kınıyoruz. Yok hükmünde sayıyoruz” dedi.

“KATLİAMI KABUL ETMEMEİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Başbakan Yıldırım, Kudüs Protestolarında hayatını kaybeden 43 kişiye ilişkin,” Amerika maalesef sivilleri katleden İsrail’in yanında fütürsuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur. Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Kardeşlerimize yönelik büyük bir orantısız güç kullanılarak böyle bir katliamın gerçekleştirilmesini , Türkiye, İslam alemi, İnsanlık olarak kabul etmemiz mümkün değildir” ifadelerini kullandı.