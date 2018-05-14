14 Mayıs 2018 17:57

Muharrem İnce'den hükümete flaş Gazze çağrısı

Muharrem İnce'den hükümete flaş Gazze çağrısı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ABD'nin Filistin'e İsrail Büyükelçiliği'ni açmasına tepki gösterip hükümete çağrıda bulundu.
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Muharrem İnce, Konya'da konuştu. İnce, Ortadoğu'da yaşananlarla ilgili: "Ortadoğu'da kötü şeyler oluyor, Müslümanlar öldürülüyor. Üç büyük dinin merkezi konumundaki Kudüs. ABD ile İsrail kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor Kudüs'te. Kınıyoruz onları buradan." dedi.

"O BÜYÜKELÇİ'Yİ ÇEKİN"

"Çekin derhal Washington'daki büyükelçiyi. Müslümanlar Filistin'de öldürülürken, Türkiye'yi yönetenler daha aklı başında davranmalıdır. Devlette devamlılık esastır. Allah'ın izniyle Erdoğan'ın koltuğuna ben oturduğumda, onnun TC'nin adına verdiği sözlerin takipçisiyim. 2013'ten beri Gazze'ye gidiyorum diyordu, gidemedi. Beni cumhurbaşkanı yapın Gazze'ye gideceğim."

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