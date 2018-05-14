Muharrem İnce Konya'da konuşuyor | CANLI

CANLI YAYIN:

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına devam ediyor.

İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

-Benim çağrım da tıpkı Mevlana’nın çağrısı gibi. Türkiye’yi barıştırmak, uzlaştırmak, bir büyük şemsiye altında toplamak, korku yerine umut, nefret yerine sevgi, çatışma yerine uzlaşma demek için gel diyoruz, gel.

-Meydanlarda çöplük, tezek diyenler var. Bunlara cevap vermeyeceğiz, testinin içinde ne varsa o akar.

-AK Partili kardeşlerim size sesleniyorum. Eğitimin canına okudular. O tezek desin, ben gelecek diyeceğim gelecek. O çöplük desin, ben kuantum diyeceğim, uzay madenciliği, nano teknoloji diyeceğim. Eğer Türkiye bu yılları kaçırırsa, emin olun 100 yıl yoksul kalır.

GENÇLERE KREDİ İMKANI

Gençlere söz veriyorum. Üniversiteyi bitirdin, iş bulamadın. İki yıl daha kredi almaya devam edeceksin. Sınava giriyor çocuklar, para istiyorlar. 81 milyonluk bir devlet çocuklarına sınav yapmak için para alıyorsa yazıklar olsun. Müzeleri gezmek, tarihimizi kültürümüzü çocuklarımızın öğrenmesi; eğitimin bir parçasıdır. Cumhurbaşkanı olduğumda öğrenci kimliğini gösteren herkes müzelere bedava girecek.

-Gençler, Türkiye'de güneş enerjisi deyince akla Konya geliyor. Bu bizim geleceğimiz. 100 enerji harcıyorsak potansiyelimiz 130. Tükettiğimizi üretiriz, 30 da artar. Ama depolamak zor iş. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına göndereceğiz; tahsillerini artırsınlar, bu işi öğrensinler. Bilgisayar mühendisi sayısını 10 katına çıkaracağız. Bütün bunları her beraber yapacağız. Kavga etmek, bağırıp çağırmak yok. Mevlana gibi.. Kürt, Türk, Alevi, Sünni; gel kardeşim.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇİFTÇİSİNE BORCUNU ÖDEYECEK"

-Türkiye Cumhuriyeti, çiftçiye olan borcunu ödeyecektir. Mazotu ya 3 lira yapacağız, ya da 3.5 lira yapacağız. 2.5 lira yapamayız, doğruya doğru. Yapabileceğimizi söyleyeceğiz.

-Buğdayın ana vatanı Türkiye. 20 milyon ton üretiyoruz, 5 milyon ton da dışarıdan alıyoruz. Yani, 1 milyar dolarlık buğday alıyoruz. Ya bu parayı dışarıya vereceğine, Suriyelilere vereceğine çiftçiye versene. Türkiye, saman alıyor, et, bezelye, nohut alıyor. Yazıktır günahtır. Yerel besleneceğiz yerel. Çocuklarımız GDO'lu yiyecekler yemeyecek. Yerli tohumları yeniden ihya edeceğiz. Yaşı 50'nin üzerinde olanlar bilir. O domateslerin, salatalıkların kokusunu özlediniz değil mi? Bunlar öyle vicdansız, merhametsiz insanlar kı; kuş gribi diyerek köylünün elinden tavukları bile aldılar. Köylü çocuğu olarak; çobanlık yapmış, ekin tarlalarında büyümüş, trakttörü römorkla geri geri yanaştıran biri olarak size söz veriyorum; bu köyü milleti, bu çiftçi hak ettiği yere gelecek. Söz veriyorum size!

-2002'de milletvekili oldum. Rahmetli babam kamyoncuydu, celepti aynı zamanda. Kurban bayramı sabahı babamın evindeyim, tek tek gelip sattığı insanlar kurbanlıkları alıyor. Dedim ben ahıra girecek miyim. Dedi ki gireceksin. Dedim, ama milletvekili oldum. Dedi ki, vallaha baban takmaz onu. Milletvekiliyken ahırı temizlemiş biri olarak bu çiftçinin sorununu çözeceğim ben.

-Göreve geldiğinde Erdoğan'ı yargılyacak mısın diyorlar. O benim değil, bağımsız yargının işi.

-İlk dönemine çıraklık, ikinciye kalfalık, üçüncüye ustalık dönemim demişti. Bir de emeklilik dönemim desin, bir şey olmaz. Bunu hep birlikte başaracağız.

AYRINTILAR GELİYOR...