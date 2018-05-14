CHP'den İsrail'e sert tepki

DHA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

Ortadoğu’dan acı haberler geldiğini belirten Tezcan, “Filistin’de İsrail’in bir kanlı saldırısıyla karşı karşıyayız. Gazze’de binlerce vatandaşın İsrail’in saldırısı sonucu yaralandığını 37 insanın öldürüldüğünü acı bir şekilde öğrendik. Gazze’de katliam var. Bu katliamı kınıyoruz. İnsanlık açısından bir büyük ayıp yaşanıyor. Bir büyük utanç tablosu. Ortadoğu yine provokasyonların beşiği, masum insanların kanının akıtıldığı egemenlerin Ortadoğu’yu paylaşma kavgası içerisinde masum insanların zulme uğradığı bir coğrafya. Bin 700 yaralı en son gelen haber. 500 kişi mermiyle yaralanmış. En son 37 ölü olduğu haberini aldık kaç olacak bilemiyoruz. Bu büyük utancı insanlık ve halklar hak etmiyor. Trump ve İsrail Ortadoğu’ nun bağrına bir hançer saplamıştır.Bu uygulamalar barışa değil çatışmaya savaşa davetiye çıkaran uygulamalardır. Ortadoğu barışını bir kere daha bağrından hançerlemiştir. Trump’ın maceracı tutumu ve İsrail’in onunla ittifakı Ortadoğu’da yeni bir çatışma alanı oluşturmuştur” şeklinde konuştu.

“ÇÖZÜMÜN BAĞRINA SAPLANMIŞ HANÇERDİR”

“Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Filistin ve İsrail sorununda çözüm Filistin ve İsrail’in bağımsız devlet olmasıdır . İki devletli çözümdür. Ne yazık ki bu adım Trump’ın büyükelçiliği Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı ve adımı Ortadoğu’da Filistin’de barışı tesis edecek olan iki devletli çözümün bağrına saplanmış hançerdir. Filistin ve İsrail egemen bağımsız iki ayrı devlet olmalıdır. Doğu Kudüs Filistin’in başkenti olmalıdır. Türkiye süreçte çatışmaları önleme konusunda etkin bir pozisyon alma noktasında geç kalmıştır. Hükümet Ortadoğu’da problemleri çözme konusunda sorunu çözecek etkili adres olmaktan ne yazık ki çıkmıştır. Türkiye’de hükümetin daha etkin pozisyon alması ihtiyacı çok acildir. İki devletli çözümde bütün dünya kamuoyu BM ve uluslararası kuruluşlar derhal bu çatışmayı ortadan kaldıracak ve Filistin sorununu çözecek barış odaklı adımları atmak zorundadır. Türkiye önümüzdeki süreçte Ortadoğu’da bütün çatışma süreçlerinde barışın temsilcisi olan etkin bir aktör olarak rol almak zorundadır. Filistin’deki bu katliamı kınıyoruz. Trump’ın Amerikan ve İsrail hükümetlerinin bu kanlı katliamdan vazgeçmesi ve barışı tesis için olumlu adımlara atmasını bekliyoruz.”