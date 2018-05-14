İsmail Kahraman'a 'Atatürk ve laiklik' sorusu

Hakkında oluşan ‘‘Atatürk aleyhtarı'' algısının yanlış olduğunu savunan Kahraman, “Cumhuriyete inanırım, saltanatçı değilim” dedi.Kahraman, MHP Lideri Bahçeli'nin af açıklamasının sorulması üzerine de ‘'Af yetkisi Meclis'e ait, hassas bir konu. Siyasi partiler böyle bir teklifi verebilirler. Kabulü Anayasa değişikliği gibi en az 330 oy gerektirir. Kapsamı, şümulü nedir? Çalışma yapılır, Meclis'ten geçerse yürürlüğe girer” cevabını verdi.

BİR ARABA 2 ŞOFÖR OLMAZ

Kahraman, seçimden önce kurulan ittifakların dana sonra kaosa neden olup olmayacağı sorusuna da, “Hiçbir sistem ideal değildir. Kervan yolda dizilir. Türkiye için başkanlık uygun. Bir arabada 2 şoför olmaz. Fransa bunun sıkıntısı çekti. Kaotik durum meydana geleceğini düşünmüyorum” dedi.

Kudüs'le ilgili ABD Başkanı Trump'un verdiği kararı da eleştiren Kahraman, “Kudüs 3 semavi dinin kutsal şehridir. ABD başkanının yaptığı yanlış hareketin devam edeceğini zannetmiyorum. Neticesi alınamayacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

DAMAT NEREDE ?

Kahraman damadının FETÖ'den arandığı ve yurt dışında olduğu iddialarına ilişkin soruyu da cevapladı ve Meral Akşener'in gündeme getirdiği bu iddia için önce ‘Hangi masal bu' karşılığını verdi. Daha sonra da ‘'Onu ben bilemem. Şahıslara ait keyfiliktir. Meral hanımın beyanı kendine aittir, mesnetsizdir, yersizdir. Herhangi bir delile dayanmamaktadır. İnsanların, hele siyasetçilerin siyasi ahlaka sahip olması gerekir“ cevabını verdi.

BEN CUMHURİYETÇİYİM

Meclis Başkanı, “Atatürk ve laiklik karşıtı olarak algınız var” yorumuna ise, “Bu yanlış. Laiklik Türkiye'de uygun gördüğüm bir konu. Ama hiçbir kavram tarifsiz olmaz. Tarifinin yapılması lazım. Yanlış spekülasyonlara vesile oldum. Bu algı da yanlıştır. Bendeniz demokrasiye, Cumhuriyete inanırım. Demokrasi sandıktır, sandıktan çıkan makuldür. Saltanatçı değilim, Cumhuriyetçiyim. Dinin serbestliğinden yanayım. Cumhuriyetin temel ilkelerinden yanayım. Bunun dışındaki algılar tamamen yakıştırmadır” dedi.

O VEKİLLER SİLAH ARKADAŞIM

Kahraman, 15 Temmuz gecesini hatırlatırken “O gece 18'i kadın olmak üzere 107 milletvekili ile önceki dönemlerde milletvekilliği yapmış arkadaşlarımız, milletvekili yakınları, Meclis çalışanlarımız ve basın mensuplarımıza ‘silah arkadaşım' diyorum. AKP'den olan 18 kadın milletvekilimiz birer Nene Hatun'dular, kahramanlık timsaliydiler” dedi.

Yeni hükümet sisteminin eski alışkanlıkları bitireceğini kaydeden Kahraman, “Pazarlıkların ortadan kalktığı istikrarlı bir dönem başlayacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle koalisyon pazarlıklarının yapılmadığı, bakanlıkların paylaşılmadığı bir döneme gireceğiz” diye konuştu.

O HALI 17 BİN LİRA

Meclis Başkanı, TBMM'ye ait Hereke Halı Fabrikası'nda dokunan ve makam odasına serilen 100 metrekarelik halı hakkında da, “Halının bize sadece iplik maliyeti oldu. O da 17 bin lira. Hereke'deki fabrikaya çok büyük önem veriyoruz, 35 yeni usta aldık” bilgisini verdi.