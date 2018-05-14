Muharrem İnce: Önümüzdeki günlerde diplomamı açıklayacağım

Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Ben Türk, Kürt diye ayırmam. 81 milyonu da seviyorum. Beni gönlüm zengin. AKP demeyeceğim, AK Parti diyeceğim.

Benim cumhurbaşkanlığı döneminde yargıçlar ayağa kalmayacak. Çünkü beni de yargılayacaklar.

"Erdoğan, İngiltere'de konuştu. 24 Haziran'dan sonra faizleri düşüreceğim dedi. Benim cumhurbaşkanı olacağımı o da anladı."

Dün Soma'daydım. Ergenekli anamızı unutmak mümkün mü? Bu güzelim bereketli topraklarda 2002'den bu yana çiftçimiz zulüm görüyor.

Mazot yüzde 27 arttı. Ereğlili kardeşim fakirleşiyorsun. Cebinden birileri paranı çekiyor. Böyle olduğu için et ithal ediyoruz. Böyle olduğu için buğday ithal ediyoruz. Borç içinde yaşıyoruz borç. 16 senedir aynı doktora gidiyorsun. Yine aynı doktora gidersen kalp krizinden gidersin. Yapılacak iş doktoru değiştireceksin. Bundan kurtulmamız lazım. Tamam mı?

Türkiye buğdayın anavatanı. 20 milyon ton üretiyoruz. 5 milyon ton da dışarıdan alıyoruz.

352 bin otizmli çocuğumuz var. Bunların 21 bini eğitim alıyor. O özel çocuklara kaynak ayıramıyorsa yazıklar olsun.

O meydanlarda gelip, tezek diyecek, pislik diyecek, ben gelecek diyeceğim.

Laf mı bu ya? Ben sana şöyle derim o zaman: Testinin içinde ne varsa ağzından o akar derim. Mustafa Kemal bazı pislikleri denize dökmüştü. Demek ki bazıları geri dönüyor

Bana "Muharrem İnce sana oy vereceğiz ama diploman var mı?" diye sorabilirsiniz. Diplomamı önümüzdeki günlerde mezun olduğum okulun önünde açıklayacağım.

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